Gyermekbántalmazási ügyismertetés

2018. májusában Hortobágyi T. Cirill, a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja emailen több bejelentést is kapott, hogy az 1990-es évek közepén a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban fiatalkorú sérelmére az egyik szerzetestanár zaklatást, sorozatos érzelmi, hatalmi és szexuális abúzust követett el.

Az egyházi elöljáró május végén Bizottságot állított fel az Egyházi Törvénykönyv 1717-1719. kánonjai szerint ún. előzetes vizsgálat lefolytatására. A négyfős Bizottság tagjai a győri és pannonhalmi bencés közösség egy-egy elöljárója, egyházjogász és pszichiáter szakértő voltak.

A Bizottság tagjai a bejelentett ügyhöz kapcsolódóan az elérhető érintettek és tanúk körét meghallgatták és részletes képet rajzoltak fel a kapott információk alapján. A vallomások arról tanúskodtak, hogy a kérdéses időszakban, az akkor még állandó bentlakásos rendszerben működő fiúgimnáziumban több fiatalkorú sérelmére elkövetett szexuális zaklatások bűncselekményei valósultak meg. A meghallgatott személyek minden esetben egy bántalmazót neveztek meg. Az áldozatok mellett a tanúk meghallgatása is hihető módon támasztotta alá a bejelentések tartalmát. A Bizottság ezután szembesítette az ekkor már nyugállományban lévő szerzetestanárt az ellene benyújtott vádakkal, amely szerint a 6. parancs terén elkövetett bűncselekményekkel vádolják 18 év alatti fiatalkorú sérelmére. Az egykori szerzetestanár összességében és részleteiben is elutasította az ellene felhozott vádakat.

Sárai-Szabó Kelemen perjel, az érintett személy szerzeteselöljárója azonban az előzetes vizsgálat vádjainak súlyossága és megalapozottsága miatt az Egyházi Törvénykönyv 1722.can. illetve a. „Normae de gravioribus delictis” motu proprio rendelkezése értelmében eltiltotta őt a szent szolgálat gyakorlásától és egy olyan távolabbi, ideiglenes tartózkodási helyet jelölt ki számára, amely a bűnismétlés lehetőségét megakadályozta.

A Bizottság még ebben a fázisban igyekezett további, lehetséges áldozatokat is felkutatni.

Meghallgatott számos, az iskolával korábban kapcsolatban álló személyt, de újabb áldozatokról nem szerzett tudomást, így ezt a folyamatot és magát a vizsgálatot 2018. október végén lezárta.

A Bizottság a három – a bántalmazások idején fiatalkorú – áldozat bejelentését valósnak és megalapozottnak találta. A tettek kimerítették a szexuális bántalmazás bűncselekmény fogalmát.

A Bizottság laikus jogi szakértővel is konzultált abban a kérdésben, hogy tegyenek-e rendőrségi feljelentést. Mivel az említett ügyek már az elévülés hatálya alá estek, így feljelentés nem történt. Az áldozatok részéről sem merült fel annak igénye, hogy az egyházi bírósági eljáráson túl rendőrségi feljelentés is történjen.

A Bizottság az írásos bejelentésekből, a meghallgatások jegyzőkönyveiből és az érintett szerzetes reagálásából részletes összefoglalót készített, amely rekonstruálta a történteket: a sorozatos szexuális bántalmazásokat, és annak körülményeit. Ezt az iratot Cirill főapát megküldte Rómába, a Hittani Kongregációnak. Válaszlevelükben, 2019. április 12-én arról tájékoztatták a főapátot, hogy az egyházi büntető eljárást Magyarországon folytassák le.

A Győri Egyházmegyei Bíróság ennek értelmében a büntető eljárást lefolytatta. A meghozott ítélet: a bencés rendből történő elbocsátás és laicizálás (azaz elbocsátás az egyházi szolgálatból). Az ítéletet 2019. augusztus 21-én felterjesztették a Hittani Kongregációnak jóváhagyásra.

A Kongregáció 2020. decemberi levelében kérte, hogy az érintett szerzetes a rendből való elbocsájtását aláírásával vegye tudomásul. Ennek megtörténte után a Hittani Kongregáció 2021. január végén visszaigazolta, hogy a rendből való elbocsájtás jogerős. Következő válaszuk pedig 2023 április végén érkezett meg, amely jogerőre emelte a klerikusi állapotból történő elbocsájtást is.

A győri bencés közösség tagjaiban megrendülést és megdöbbenést keltettek ezek az esetek. Ezúton is bocsánatot kérünk a sértettektől és minden érintett személytől, akinek fájdalmat okoztunk. Az áldozatokat lehetőségeink szerint igyekszünk támogatni, segíteni. A sértetteknek civil (büntetőjogi) jogsegélyt nyújtottunk, továbbá pszichológiai tanácsadást és terápiát kínáltunk fel.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban 2018. szeptember 1. óta Gyermekvédelmi Csoport működik. Szerzetesközösségünk továbbra is elkötelezett a rábízottak védelmében, valamennyi iskolánkban bevezettük a Magyar Katolikus Egyház által előírt gyermekvédelmi intézkedéseket.

Jelen ügyismertetéssel közösségünk nyilvánosságra hozta erről a fájdalmas esetről mindazon információkat, amely a személyiségi jogok védelme mellett megtehető.

A szervezet jó gyakorlatai, gyermekvédelmi eredményei

Alapvetések

A Szent Mór Bencés Perjelség fenntartásában működő négy iskolánkat (Lipót, Dombóvár, Eger, Győr) alapvetően jó anyagi- és szociokulturális háttérrel rendelkező diákok választják, gyermekvédelmi szempontból pozitív képet mutatnak az intézmények. A Gyermekvédelmi Csoport munkáját, a magas szintű nevelő-oktató tevékenységet nagyban segíti a tanár-diákszülő konfliktusok alacsony száma, a pozitív családi minták és alapvető viszonyulások iskoláinkhoz, a diákok lelki állapota és magas motiváltsága. Iskoláinkban nincsenek lemorzsolódással veszélyeztett tanulók, nincsenek közepesnél rosszabb tanulmányi átlagú diákok. Nyilvántartásunkban nem szerepel veszélyeztett tanuló. Védelembe vett, elhelyezett, vagy nevelésbe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákunk sincs. Nehéz élethelyzetekkel, családi problémákkal több tanulónk is küzd, azonban a jellemzően

informális úton szerzett információkat a nevelőtestület szigorúan bizalmasan kezeli.

Oktatási intézményeink erőssége a kiváló, elkötelezett tanári kar és az őket közvetlenül segítő szakemberek. Iskoláink családias légköre, befogadó, szeretetteljes atmoszférája által mind a fenntartó bencés szerzetesközösség, mind az intézményvezetés, a nevelőtestület, a diákok és a szülők között kiválóan működik a formális és informális kommunikáció. Az intézményekben minden szellemi, tárgyi és anyagi feltétel adott a magas szintű pedagógiai munka és a hatékony gyermekvédelem megvalósításához. A győri gimnázium kiemelkedő számú közösségi programot nyújt a diákság számára: színházlátogatás, lelki programok, tematikus napok, kerékpár-, sí- vagy vízitúrák, kirándulások, a Diákönkormányzat programjai (mozidélutánok, egydélutános sportrendezvények, jótékonysági akciók stb.). Minden iskolai aktivitás során a közösségépítés elve dominál, hogy ne csak osztályszinten, hanem iskolaszinten ismerjék egymást diákjaink, a közösségi tevékenységek révén kialakuljon bennük az összetartás, a felelősség, a figyelem és törődés egymás irányába.

A múlt: előzmények

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok megjelennek az intézmények alapdokumentumaiban: a pedagógiai programokban, a szervezeti és működési szabályzatokban, valamint a házirendekben.

Főállású iskolapszichológust alkalmazunk a korábbi eseti iskolapszichológusi ellátás helyett. A győri tantestületben 5 kolléga rendelkezik gyermekvédelmi irányú továbbképzéssel. Az iskolai gyermekvédelmi munkát elsősorban az osztályfőnökök végzik. A hatékony gyermekvédelemhez nagyban hozzájárul a nevelőtestület tagjai közötti kiváló szakmai és kommunikációs viszony, valamint a nevelőtestület munkáját segítő, támogató védőnő és iskolai szociális segítő.

A fenntartó honlapján 2018. őszi tanév eleje óta elérhetők a gyermekvédelmi dokumentumok és a bejelentéshez kapcsolódó elérhetőségek, a Szent Mór Bencés Perjelség, mint fenntartó eljárásmódja bántalmazás vagy visszaélés esetén, az ezzel kapcsolatos tájékoztató és a Gyermekvédelmi Csoport szabályzata. 2021 és 2022 folyamán győri iskolánk részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által szervezett gyermekvédelmi programban, a 39 mentorált intézmény egyikeként. Kiváló fejlődési lehetőség adódott ezzel, hogy intézményünk jól bevált gyermekvédelmi rendszerét még tudatosabb és professzionálisabb szintre emeljük.

A jelen: jó gyakorlatok

Az iskolai szexuális nevelés, edukáció, az ezt segítő, illetve támogató tevékenységek szervezett keretek között történnek. A szexuális edukációra az osztályfőnöki órák keretében kerül sor, ahol szakemberek (védőnő, szociális segítő, pszichológus) segítségét is igénybe vesszük. A tevékenység kiterjed az általánosan elfogadott, az adott korosztályra kidolgozott segédanyagok felhasználására is. Az iskolapszichológus részt vesz a diákok iskolai életében, a

felvilágosító tevékenység mellett segítő, támogató szerepet tölt be, a tanulók fordulhatnak hozzá bizalmi jellegű kérdésekkel, nehézségekkel, jelzéssel is, amelyeket a saját kompetenciahatárán belül segít vagy tovább irányít.

Számos jól bevált, a szexuális zaklatás, bántalmazás megelőzésére szolgáló módszert alkalmazunk. Az iskolapszichológus javaslatai alapján az osztályfőnöki órákra bevihető foglalkozások, jó gyakorlatok: Enable program (átfogó bántalmazás elleni program) Dove önbizalom program (testképpel, énképpel kapcsolatos foglalkozássorozat), Turn Me On - Kapcsolódj be! (szexuális felvilágosító és erőszak-megelőző projekt).

Szervezett módon segítjük, hogy a szexuális határátlépéssel, zaklatással, bántalmazással érintett tanuló az arra megfelelő pedagógustól segítséget tudjon és merjen kérni. A felvilágosító tevékenységek során a diákok megtudják, kik azok a személyek, akiktől segítséget kérhetnek és hogyan zajlik az ilyen esetek kezelése. Továbbá érzékenyítő foglalkozások,gyakorlatok során a pedagógusok és más szakemberek (szociális segítő, iskolapszichológus) igyekeznek minél több felmerülő kérdést és nehézséget körüljárni és egy bizalmi légkört kialakítani, hogy diákjaink kétségek nélkül merjenek a pedagógusokhoz vagy a Gyermekvédelmi Csoport tagjaihoz fordulni ilyen esetekben is.

Az online térben megvalósuló szexuális zaklatások kapcsán felvilágosító, tudatosító, preventív jellegű foglalkozásokat 2021 óta, a gyermekvédelmi programunk keretében több alkalommal is szerveztünk. Állandó téma ez az iskolapszichológus tájékoztató előadásaiban is, amelyekre minden osztályban félévente egyszer sor kerül.

A gyermekvédelmi projektünk keretében a 2021/2022. tanév során az intézmény gyermekvédelmi jelzőrendszerét magasabb szintre emeltük, meglétét tudatosítottuk mind a munkatársak, mind a tanulók körében. A nevelőtestület gyermekvédelmi témákat, problémákat érintő kommunikációját tovább javítottuk, szakmaibbá tettük. Működő intézményi gyermekvédelmi jelzőrendszerünket közelebb hoztuk a gimnáziumban tanuló 12- 19 éves korosztályhoz. A fiatalok nyelvén, lehetőség szerint a bevonásukkal szólítottuk meg a tanulóinkat, lendületet adva gyermekvédelmi projektünknek. A programot a 2022/23-as tanév során folytattuk.

A védőnőnek lehetőséget nyújtunk és minden támogatást megadunk, hogy megfelelő rendszerességgel szexuális edukációt tartson az egyes osztályokban.

A szülői szervezetekkel való együttműködés (akár a pedagógus-diák, akár a kortársak között előforduló zaklatással összefüggésben) hatékonyan megvalósul, hiszen az igazgató minden félévben találkozik a szülői szervezet tagjaival, ahol bármely felmerülő kérdésre közösen igyekeznek választ keresni.

A gyermekvédelmi projekt keretében három alkalommal szerveztünk a diákoknak prevenciós programokat. Gyermekvédelmi fókuszú pedagógus-továbbképzést két alkalommal tartottunk. A gyermekvédelmi jelzőrendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan rendszeresen tájékoztattuk a nevelőtestületet értekezleteken. Az intézmény tanulóinak személyes tájékoztatása osztályfőnöki órákon részben már megvalósult. A tanulók érzékenyítése terén további aktivitásokat tervezünk személyes, online és print tájékoztató anyagok elkészítésével, illetve a szülők emailes informálásával.

A jövő: további érzékenyítő, szemléletformáló programok

Célunk az iskolákban és a kollégiumokban folyó gyermekvédelmi tevékenységek tudatos és szervezett, 3-5 év időtartamra előre tervezett megvalósítása, amelynek középpontjában az intézmény profiljához illeszkedő általános megelőzési gyakorlat áll. A gyermekvédelmi projekt indulásának bejelentésétől, 2021 júniusától megkezdődött a nevelőtestületek szemléletformálása. A gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiai munkánkban betöltött fontos szerepét a tanév folyamán a nevelőtestületi megbeszéléseken, értekezleteken továbbra is hangsúlyozzuk, az érzékenyítés a továbbiakban is fókuszban marad.

Terveink szerint tanévenként más-más, a bántalmazásokkal kapcsolatos téma kap hangsúlyt, a tanévek során megvalósítandó preventív programokat ezen topikok köré szervezzük. Az elmúlt tanév során az iskolai bántalmazás felismerésére, maradandó és káros következményeire, az ezzel kapcsolatos közös felelősségre érzékenyítettük a diákokat és a pedagógusokat. A 2022/23-as tanévben ugyanezeket a témákat folytattuk, továbbá egy programot szerveztünk a bántalmazás/bullying témában. A következő tanévek során tervezett témáink között szerepel az egyre gyakoribb problémává előlépő testképzavar, táplálkozási rendellenességek és ezzel kapcsolatos egészségnevelési feladatok, a családokkal történő kapcsolatfejlesztés, a gyermekek nevelésének és oktatásának XXI. századi módjain való közös gondolkodás és tapasztalatcsere, a digitális/online térben történő bántalmazási események, kiegészülve az áldozattá válás, a biztonságos internethasználat és a szexuális nevelés, internetes pornográfia-fogyasztás problémáinak megismertetésével. A felsorolt célok mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőtestület mentálhigiénés támogatásának előmozdítására.

Egyházi, katolikus, bencés iskoláinkban az általános orientációs keret a keresztény emberkép, gyermekkép. Pedagógiai programunk megfogalmazza, hogy kiemelt szerepe van a hitre és vallásos életre nevelésnek intézményeinkben. Küldetésünk, hogy a ránk bízott gyermekek az iskoláinkban eltöltött időszak eredményeként katolikus meggyőződésüket bátran vállaló, magukért és embertársaikért felelősséget vállaló, életüket a családban, az egyházban,

hivatásukban és a társadalomban keresztény elvek mentén, aktívan alakító, érett személyiségekké váljanak.

A szervezet bejelentési protokolljai

Előzmények

Az iskola gyermekvédelmi stratégiájában megfogalmazott elsődleges cél az általános megelőzés. 2018 szeptemberében a fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban és valamennyi iskolájában közösségének védelmére, a felmerülő panaszok meghallgatására, a bántalmazások és visszaélések első kivizsgálására háromfős védelmi csoportot állított fel. Ezt a testületet váltotta a 2021. szeptemberében megalakult Gyermekvédelmi Csoport, amelynek tagja az iskola szerzetes igazgatója, laikus igazgatóhelyettese és egy tanára.

A perjel eseti jelleggel létrehozhat külön bizottságot, ha hozzá fut be ilyen jellegű bejelentés. Amennyiben a perjelség valamely intézményében bántalmazás vagy visszaélés gyanúja merül fel, annak, akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, a perjelhez, vagy az ilyen esetek kivizsgálására felállított bizottság valamely tagjához lehet fordulnia.

A Gyermekvédelmi Csoport működése

A Gyermekvédelmi Csoport a lehető legtágabb, az iskolával közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló csoportoktól (tanulók, nevelőtestületi tagok, iskolai dolgozók, szülők, öregdiákok, szerzetesek) személyes vagy online formában csatornázza be a gyermekvédelmi vonatkozású bejelentéseket. A csoport heti egy alkalommal megbeszélést tart. Félévente egyszer (szükség esetén többször) az iskolapszichológussal, szociális segítővel, védőnővel kiegészülve az aktuális problémákról, az elmúlt időszak tapasztalatairól egyeztet.

Amennyiben bejelentés érkezik az intézmény tanulóját érintő bántalmazásról vagy veszélyeztetésről, a testület az alábbi eljárásrendet követi:

1. A Gyermekvédelmi Csoport bármelyik tagja a lehető legrövidebb időn belül megbeszélést hív össze. Közösen döntenek arról, hogy mely érintettek (pedagógus, diák vagy szülő) meghallgatása szükséges az ügyben. A meghallgatás időpontjáról, az érintettek előzetes értesítéséről az intézményvezető gondoskodik.

2. A Gyermekvédelmi Csoport kivizsgálja a bejelentett esetet.

3. Az ügy súlyosságától függően, amennyiben jogszabályok nem írják elő külső hatóság, szerv bevonását, úgy az intézmény a problémát saját hatáskörében kezeli: segítséget nyújt a feleknek, tájékoztatja a szülőket, az gimnázium házirendjében részletezett fegyelmi intézkedést foganatosít, az iskolapszichológus közreműködését indítványozza.

4. Amennyiben a Gyermekvédelmi Csoport arról határoz, hogy az ügyet saját hatáskörben orvosolni nem tudja, vagy jogszabály alapján nem orvosolhatja, úgy külső segítséget vesz igénybe: értesíti az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, Családsegítő Intézetet, Gyámhatóságot, Rendőrséget. Az illetékes szervek által megindított hivatalos eljárásban a Gyermekvédelmi Csoport az érintett gyermek érdekének maximális figyelembevételét és ügy mielőbbi lezárását szem előtt tartva működik közre.

5. A Gyermekvédelmi Csoport a tevékenységéről és a bejelentésekről feljegyzést készít, a dokumentumokat az adatvédelmi és a titoktartási előírásokkal összhangban kezeli, védi és tárolja.

6. A Gyermekvédelmi Csoport küldetése, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem ügyének fontosságát tudatosítsa az intézmény pedagógusaiban és tanulóiban. Vállalja az érzékenyítés, szemléletformálás tanéveken átívelő folyamatát. Különös figyelmet szentel az induló osztályok, a gimnáziumi tanulmányukat megkezdő diákok és az intézmény új pedagógusainak, gyakornokainak bevonására. A tanévzáró értekezleten beszámol éves tevékenységéről a nevelőtestületnek.

7. A Gyermekvédelmi Csoport az intézmény fenntartója, a győri Szent Mór Bencés Perjelség és annak elöljárója, a mindenkori perjel felé heti rendszerességgel beszámol az aktuális ügyekről. A tanév végén írásban készít jelentést egész éves tevékenységéről.

8. A Gyermekvédelmi Csoport az intézmény külső kapcsolataiban, más intézmények pedagógusaival való találkozáskor (testvériskolai kapcsolatok, tanulmányi látogatások, továbbképzések alkalmával) különösen is keresi a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megismerésének lehetőségét.

A Szent Mór Bencés Perjelség, mint fenntartó eljárásmódja

1. Amennyiben a perjelség valamely intézményében bántalmazás vagy visszaélés gyanúja merül fel, annak, akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, a perjelhez, vagy az ilyen esetek kivizsgálására felállított eseti bizottság (a továbbiakban: bizottság) valamely tagjához kell fordulnia. Ha a gyanú segítő, bizalmi beszélgetésben merül fel, azon kell lenni, hogy a sértett mielőbb szakszerű segítséget kérjen, és eljusson oda, hogy vagy maga jelezze, vagy hatalmazzon fel mást, hogy jelezze az esetet a perjelnek vagy a háromtagú (perjel, adott intézmény vezetője, külsős szakértő) bizottság valamely tagjának. A perjel és a bizottság minden bejelentésről kölcsönösen értesítik egymást.

2. Ha a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, a perjel vizsgálatot indít, amelyet a bizottság végez. A bizottság meghallgatja a sértettet és lehetőség szerint az ügy minden részletét felkutatja és megvizsgálja. A bizottság a sértettnek civil (büntetőjogi) jogsegélyt ad, továbbá pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel. Igény szerint a bizottság további szakértőket vonhat be (kommunikációs szakértő, gyermekpszichológus). A vizsgálat megindításáról és eredményéről a bizottság tájékoztatja a terheltet. Indokolt esetben megfelelő, azonnali óvintézkedések megtételét kezdeményezi a perjelnél a visszaélés megszüntetése és a hasonló esetek megelőzése érdekében. A vizsgálat eredménye alapján a bizottság mérlegeli a feljelentési kötelezettség kérdését, és javaslatot tesz a perjelnek.

3. Amennyiben a terhelt egyházi személy, a hatályos jogszabályok szerint a perjel az ügy iratait megküldi Rómába a Hittani Kongregációnak. Az eljárás egyházi jogi része a továbbiakban a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik.

4. Az eljárás állásáról a sértettet a bizottság az ügymenetnek megfelelően tájékoztatja. Az eljárás során az eljárás minden résztvevője megismerheti a rá vonatkozó információkat.

5. A bizottság – az ügy résztvevőinek a személyiségi jogait őrizve – más érintetteket is tájékoztathat (intézményi munkatársak, a szerzetesközösség, további érintettek).

6. Az eljárás során a bizottság, vagy az erre felkért közreműködők, szakemberek igyekeznek a terheltet abba az irányba vezetni, hogy a terhelt teljes mértékben fel tudja vállalni felelősségét.