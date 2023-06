A hazai forduló

– Az European BEST Engineering Competition hosszú múltra visszatekintő verseny. Két kategóriában indulhatnak a csapatok, innovatív design-ban és esettanulmányban. Mi az utóbbiban vettünk részt – mondta el. A hazai forduló egynapos volt. Reggel az eseményen résztvevő cég bemutatott egy általános mérnöki problémát, amire az ő szakterületükön épp megoldást keresnek.

A mi feladatunk az volt, hogy megoldást találjunk erre. Az idei versenyen ipari vízszűrőket forgalmazó cég hozta el azt a problémát, hogy a gyártás során keletkezett vegyes hulladékot szeretnék valamilyen piacképes módon újrahasznosítani. Mi egy, a 3D nyomtatásnál használt „filament”-et készítettünk belőle, abból is drágább összetételű anyagot, ezzel nyertük meg a magyar fordulót.

Fókuszban a mesterséges intelligencia

Milánóban Európa legjobbjaival mérték össze a tudásukat és végül csak a rendező, házigazda egyetem csapatának sikerült megelőznie a magyar négyest.

– A döntő két napján két különböző feladatot kellett teljesítenünk, de mindkettő esetén nagy hangsúly volt a mesterséges intelligencián. Az első napon, a magyar fordulóhoz hasonlóan, egy cég aktuális kihívására kellett megoldást találni. Ez esetben fejvadász cég szeretet volna olyan szoftvert, ami ki tudja gyűjteni egy-egy adott ország legjobb egyetemistáit a megadott szakterületeken.

A nap során végig lehetett kérdezni a cég szakembereitől, csakúgy, mint a magyar fordulóban is, sőt,a feladat bemutatása az elején direkt olyan volt, hogy ne legyen érthető elsőre. Így az is fontosnak számított, hogy milyen kérdéseket teszünk fel, milyen irányból közelítjük meg a problémát. A második napon pedig olyan biztonságkritikus rendszert kellett tervezni, mely a mesterséges intelligenciával történő innovatív alkalmazást célozta meg. Itt olyan szenzoros rendszert dolgoztunk ki, ami olcsóbb elemekből is képes a pontosságra és többek közt víz- és atomerőműveknél lehet használni.

A csapat tagjai (b-j): Nagy Felícián, Petz András, Dénes Csaba Antal, Horváth Balázs.

A dobogós helyekért szoros volt a verseny, a zsűri szigorúan értékelt

– Szerintem sokat számított, hogy a csapat mind a négy tagja űrmérnöknek tanul. Mindegyikünknek széles érdeklődési köre van, ezért könnyű volt megértenünk egymást és a feladatokat, így egyik esetben sem kellett a nulláról kezdeni a kutatómunkát.

Az űrmérnök mesterszak egészen új képzés hazánkban, Nagy Felíciánéké az első évfolyam. Ennek ellenére sok lehetőség van benne, akár hazánkban is el lehet vele helyezkedni.

– Több területen is végzek kutatásokat, nagyon érdekel a csillagvizsgálók és a teleszkópok felépítése, emellett pedig fotonikai eszközökkel is foglalkozom, ezek nem csak az űrben lehetnek hasznosak, a „Földi” hétköznapokat is segítő napelemeket, lámpákat és szemüvegeket fejlesztek.