A Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjai számára a hagyományos, ünnepélyes meghitt és családias ballagás mellett különleges ballagást is tartogatott a csütörtök. Négy végzős osztály 60 diákja folytatta a 10 éve megteremtett hagyományt, nem csak az iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól és Tatától is de ezzel a gesztussal búcsúztak el, hiszen sok diáknak szinte második otthona volt a város, amely befogadta őket. A Jávorka-iskola végzősei ennek megfelelően idén is traktoraikra pattantak, hangosan, zajosan de vidáman intettek búcsút iskolájuknak és Tatának.