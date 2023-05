A három hónapos kampány megmozgatta Győr-Moson-Sopront: a szervezőknek többször kellett plusz szállítási kört beütemeznie az amúgy is sűrű menetrendbe, a gyűjtők egyik napról a másikra teltek fel teljesen.

A gyűjtés során több száz kilogramm textil, kemény műanyag és kisméretű elektronikai hulladékot különítettek el

- mondta el a CLC csapata.

Hozzáfűzték, hogy a korábban megvalósult, 150 helyszínes beltéri gyűjtés, és a most kültéren, 5 megyei városban szervezett akció során gyűjtött anyagok jó része már hasznosult.

Forrás: HybridCycle

Idén tavasszal az upcycling - vagyis értéknövelő hasznosítás - jegyében általános iskolai foglalkozásokkal is készültek a projekt szervezői, ahol a résztvevő osztályok a begyűjtött műanyag hulladékból készíthettek kis díszeket, kulcstartókat és ékszereket.

A kültéri gyűjtés során a legnagyobb siker a textil gyűjtést övezte, amiből több mint fél tonnával váltak meg a megyében. Ebből az alapanyagból táplálkozik a projekt egyedi dizájn kollekciójának (UniREverse) két terméke is: A már lyukas, kopott vagy nem használt ruhaneműk ép részei tolltartók és táskák képében köszönhetnek majd vissza a nyár elején debütáló termékek között.

A kollekció darabjai között fellelhetünk még műanyag poháralátéteket, ékszereket és füzeteket is, amelyek szintén a fenntarthatóság és az újrahasznosítás elveit követve készülnek.

A budapesti Hybridart Space-ben bemutatták a Trash or Treasure kiállítást. A program során készült művek között szerepelnek csomagolási hulladékból újraálmodott ikonok, papírból és más fenntartható vagy természetes anyagból készült természeti képek és festmények, műanyagból és épülethálóból készült installációk, valamint egy fotó- és egy animációs művész szemszögéből is megismerhetjük a hulladéktermelés és az újrahasznosítás témaköreit. „A kiállítást májusban Győrben is meglátogathatjuk majd” - emelték ki a szervezők.