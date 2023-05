A fertőszéplaki Kovács Emma terápiájában évi 300 ezer forint hozzájárulást jelentettek azok a kupakok, amelyek a gyűjtőszívekbe kerültek. De a térségünkben is gombamód megszaporodott kupakgyűjtők hamarosan dolgavégezetlenül állhatnak. Egy európai uniós előírás miatt ugyanis jövőre minden kupakot rögzíteni kell a palackjához. Egy évvel a határidő előtt is már több nagyobb gyártó – például Coca-Cola vagy Tetra Pak – termékeinél rácsodálkozhattunk a változásra. A cégek elismerik, hogy érkeznek a fogyasztói panaszok, és még fejlesztésre szorul a technika is, de a környezetvédelmi szempontok miatt több gyártósor már át is állt az új tech­nológiára.

Azt szeretnék elérni, hogy a kupakok ne külön életet élve jelentsenek szemetet, hanem a palackkal együtt újrahasznosíthassák azokat. A kupakgyűjtő szervezetekkel azonban nem számoltak.

– Nem biztatunk senkit lefeszegetni, mert pontosan az a cél, hogy ne legyen kupak szabadon, hogy az is egyben hasznosítható legyen. Ezt meg kell szokni, mert kötelező – mondta Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára. – Palackkal együtt fogják visszagyűjteni és újrahasznosítani.

Most még 85 forintot ér egy kiló kupak

A tízéves Kovács Emma terápiájában évi háromszázezer forint kiesést fog okozni, ha a hat gyűjtő üresen marad. Az agyvérzéssel és nagyon korán született kislány folyamatos speciális fejlesztésre szorul.

– Június 30-tól országosan befejezik a kupakátvételt – meséli az anyukája, Kovácsné Edina. – Egy hete tudtam meg egy sorstárs anyukától, és megerősítette a hulladékkezelő a hírt. Kell egy posztot írnom a kislányom oldalára, hogy június elején lezárom az összes szívet, ne dobálják be, mert nem tudom majd hova vinni. Még azon is gondolkodhatom, hogy mit csinálok a gyűjtőszívekkel. Leadom vashulladékba? Én három darabot csináltattam, de egy benzinkút és Hidegség polgármestere is készíttetett. Ezeken kívül a kapuvári iskolában dobozba gyűjtötték, mint a párom munkahelyén is, és az összes ismerősnél is gyűltek a kupakok. Ez a változás többünket nagyon meglepett. Még nem tudjuk, nyílik-e a jövőben valamilyen kiskapu.

Nagyné Horváth Tímea és kisfia, Ábel is Kovács Emma kezelésére gyűjtik a kupakokat Fertőszéplakon. Nem tudják, hogyan támogatják a kislányt ezután.

Fotó: Máthé Daniella

Egy kiló kupakért 85 forintot kapnak, és körülbelül 750 kilo­gramm jön össze egy hónapban az Egy a Világunk Alapítvány szíveiben, így a nagyjából húsz gyűjtő darabja hétszázötven­ezer forint bevételt hoz egy évben. Hozott eddig.

– Nekünk nagyon jól jöttek ezek a bevételek – mondja Tremmelné Kovács Nóra. Elárulta, hogy jelenleg is zajlik a Holofon Zrt. kupakversenye, amin az ország alapítványai és egyesületei versengenek. – A leadott kupakmennyiség arányában plusztámogatást kap az első hat alapítvány a kupakok árán túl.

Az elmúlt években hatszor is bekerült a legjobb hatba az Egy a Világunk Alapítvány, melynek gyűjtőszívei Győrújbaráttól Zsebeházán át Bágyogszovátig több településen várták az adományokat. A tavalyi verseny alkalmával pedig összesen 68.000 kiló kupak gyűlt össze az országból.

A marcalvárosi kék szív az autizmussal élők javára gyűjtötte a kupakokat. A Pamacs Egyesület vezetője, Orosz Panni szerint külföldi mintára palackvisszaváltókra lehet készülni, ezért is változik a begyűjtés.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld archív

– Május második felében egy salzburgi futóversenyre készülünk öt kerekesszékes, súlyosan, halmozottan sérült gyermekkel és tíz futóval. Hatalmas élmény lesz, nagyon készülünk rá, és többek között a szállás és a nevezés díját is a kupakokért kapott pénzből finanszírozzuk.

Honnan fogják a kupakokból befolyó összegeket ezután pótolni a rájuk támaszkodó szervezetek? Találunk-e hasonlóan kézreeső adományozási formát, mint a szelektív sziget mellett álló kupakgyűjtő? Mi lesz a szívekkel? Mindezekről egyelőre csak a kérdéseink gyűlnek...