A 48 férőhelyes épület falait és a tetőt is szigetelték, ez utóbbi vízszigetelő réteget is kapott. A bölcsődei épületrészben kicserélték a nyílászárókat és kialakítottak egy 5,13 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszert is.

Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése a TOP pályázaton elnyert 252 694 591 forintból valósult meg.