A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz teljes 53,6 milliárd Ft-os vármegyei keretéből ezúttal újabb 25 fejlesztés kapott támogatást. Négy város tíz projektje közel 5 milliárd Ft-ból indulhat: Oroszlányban (3 projekt) közel 1,7 milliárd Ft-ból, Tatán (2 projekt) közel 1,4 milliárd Ft-ból, Komáromban (3 projekt) közel 1,4 milliárd Ft-ból és Kisbéren (2 projekt) közel 400 millió Ft-ból. Ezenkívül különböző mértékű forrásokat nyert még Almásfüzitő, Baj, Bábolna, Bajót, Bakonybánk, Csatka, Csolnok, Dunaalmás, Szákszend, Gyermely, Mogyorósbánya, Tokodaltáró, Úny, Vértessomló és Vértesszőlős.

– Örömömre szolgál, hogy az újabb fejlesztésekkel élhetőbbé válnak és tovább modernizálódnak településeink. A most támogatott projektek között van gazdaság-, közlekedés-, infrastruktúra-fejlesztési és energetikai, valamint csapadékvízelvezetés-korszerűsítési program is. Megvalósításukkal még komfortosabbá válhat az élet a legkisebb településeken is – tette még hozzá Popovics György.

A terület- és településfejlesztést szolgáló jelenlegi TOP Plusz vármegyei keret teljes összege 53,6 milliárd Ft. Ebből két megyei jogú város (Tatabánya és Esztergom) kerete: 18,8 milliárd Ft, tehát a többi 74 település közel 35 milliárd Ft-ra pályázhat, amelyből eddig 28 milliárd Ft értékű támogatást ítéltek meg.