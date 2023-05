Ez előreláthatólag május 16-ig tart. Ebben az időszakban a szlovák fél az Öreg-Dunába másodpercenként 800 köbméteres vízhozamot biztosít.

Az elárasztásnak elsősorban fontos természetvédelmi okai vannak. A Duna elterelését megelőző időszakban is jellemzőek voltak a tavaszi árvizek, amelyek évről évre természetes elárasztást eredményeztek.

A vízi élőlények számára, például a halak ívási időszakában ez kifejezetten kívánatos, valamint erdőgazdálkodási szempontból is kedvező hatású. Az elmúlt évek vízhiányos időszakai rávilágítottak arra, hogy az elárasztásnak hosszabb távú hatásai is vannak. Az ideiglenesen megemelt vízszint a térség talajvízviszonyainak javulását is eredményezi, mely a mezőgazdasági területeken is érezteti hatását.

A rendszer üzemelési szabályzata szerint az elárasztás április 1. és május 31. közötti időszakban végezhető el évente egy alkalommal, amennyiben a Duna rajkai szelvényében a vízhőmérséklet eléri a +10 Celsius fokot, és a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben az előre jelezhető időszakban meghaladja a 2500 m³/s-ot. Ezek a feltételek most teljesültek.