Kormányzati támogatással mintegy 109 millió forintból öt hónap alatt születik újjá a terület. A beruházás érinti a járdát, a sétányokat, az emlékmű környezetét és a parkolókat. Padokat és hulladékgyűjtőket helyeznek ki. A zöldfelületek vízellátásáról a jövőben automata öntözőrendszer gondoskodik.

A soproni önkormányzat kormányzati támogatással tervezi felújítani a Paprétet, a Szélmalom teret és a Washington parkot. Utóbbi parkban már április elején megkezdődtek a munkálatok. Korábban beszámoltunk arról, hogy a Washington parkban 30 millió forintból sok más mellett új átvezető sétányok épülnek, pihenőteret alakítanak ki, új padokat helyeznek ki. Most pedig látványosan elkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Papréten is, amelyet a soproni önkormányzat újít fel kormányzati támogatással, mintegy 109 millió forintból. A felújítási munka várhatóan 5 hónapot vesz majd igénybe.

Három közparkot fejlesztenek Sopronban, köztük a Paprétet, ahol – mint fotónkon látható – javában zajlanak a munkálatok.

Fotó: Szalay Károly

A Magyar Építők beszámolójából kiderül: a Papréten megújul a parkon áthaladó járda, új sétányok létesülnek. Továbbá rendezik a Holokauszt-emlékmű környezetét tér kialakításával, a parkoló autók visszaszorításával.

Tizenegy támlás padot és négy hulladékgyűjtő edényt helyeznek ki. Mindezek mellett szükségessé vált két fa kivágása, de a területen elültetnek tizenkét lombos fát a több mint hatszáz lombhullató és közel ezer örökzöld cserje mellett.

Bő ötszáz egynyárit és több mint ezeregyszáz kétnyári növényt, virágot telepítenek majd. A növényválasztásnál figyelembe veszik a zárt lombkoronaszintet is. A zöldfelületek fenntartását automata öntözőrendszer biztosítja a későbbiekben.

Ami a papréti parkolóhelyeket illeti: 99 várakozóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel beton térkő és aszfaltburkolatok alkalmazásával. Víznyelőt építenek be, betonszegélyt telepítenek, burkolati jeleket festenek és közlekedési táblákat helyeznek el.

Hamarosan a Szélmalom térre is kivonulnak a gépek és a szakemberek. Többek között a szobor környékét is rendezik.

Fotó: Szalay Károly

A Szélmalom térre még nem vonultak ki a szakemberek, de hamarosan ott is megkezdődnek a munkálatok.

A projekt keretében szintén új sétányokat alakítanak ki. Létrehoznak egy sík pihenőrészt padokkal – itt valószínűleg támfalat is építenek majd –, ahol egy örökzöld, virágzó nö- vényekkel beültetett cserjeágy is lesz. A szobor körüli területet úgy alakítják át, hogy az könnyen körbejárható legyen, illetve lépcsőt is kap majd a Szélmalom tér.