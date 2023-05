Ütőskoncertek, fergeteges hangulat várható a 9. Tatabányai Sörfesztiválon, ahol szinte minden csapból különféle sör folyik majd, a színpadokról pedig a zene szól. Már az első napon ikonikus zenészek, énekesek lépnek fel.

Majka június 17-én, szombaton este 22 órától ad koncertet. De helyi, térségbeli tehetséges zenész és énekes fiatalok is a húrok közé csapnak. A teljesség igénye nélkül a sörfesztiválon fellép a The Biebers, Korda György és Balázs Klári, a ValMar, a helyi énekesek közül a Make- shift Duó, az Arcidra, a Jauri. A Batyu Színháznak több elő- adása is lesz, a Dancing Feet Ak- robatikus Rock And Roll Sport- egyesület látványos műsort ad elő. A rendezvény ingyenes.