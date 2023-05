Sok százan érkeztek arra a tüntetésre, melyet Balázs Endre, a Momentum megyei és mosonmagyaróvári elnöke szervezett a Karolina Kórházért az egészségügyi intézmény mellé.

– A baj nem kicsi, ezek a problémák már 2021-ben felütötték a fejüket, már akkor Győrbe kellett szülni menni a kismamáknak. Közben pedig a kórház folyamatosan veszítette el funkcióit, osztályok zártak be és nyíltak ki. De azt kijelenthetjük, hogy a kórház 2023 márciusára elvesztette kórházjellegét – kezdte beszédét Balázs Endre, aki fiatal édesapaként személyes érintettségéről is beszámolt. A bizonytalanság nemcsak a betegeket, az orvosokat, ápolókat is érintette.

– Amikor ez a kórház nem működik, akkor százezer ember ellátása nem biztosított, és ezt nem hagyhatjuk – húzta alá a Momentum képviselője, aki szerint, ha nem javul a helyzet, további tüntetést szerveznek.