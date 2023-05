Az iskolások kedves műsorral üdvözölték a vendégeket, Lőrincz György polgármester pedig hangsúlyozta: a város számára fontos, hogy a kisgyermekes családoknak megfelelő környezetet alakítson ki.

Lőrincz György polgármester szavai szerint a városnak fontos, hogy támogassa a családokat és hogy a környezetet is szerethetővé tegye számukra. Ezt több, évek óta futó program is szolgálja a városban, ilyen a bölcsőde tavalyi bővítése és a játszóterek felújítása, fejlesztése. De két új utcát is nyitott nemrég a város, ahol a helyi kötődésű fiatalok akár fél áron juthattak telekhez. Továbbá része a támogatásnak egy százezer forintos Babakötvény is, amit minden jogosultnak át is adtak a rendezvényen.

Az előző félévben született harmincöt baba a csúcsa lehet az elmúlt két év emelkedésének Jánossomorján, a helyi védőnők adatai szerint a következő félévekben stagnálás várható. A korábbi esztendőkben évente valamivel több mint ötven kisbaba érkezett, az elmúlt két évben azonban hatvanegy, illetve hatvanhat alkalommal érkezett a gólya a Hanság menti kisvárosba. Ezen belül is a két új utcába, ugyanis a védőnők statisztikájából egyértelműen kiderült, hogy ezt a kisebb babyboomot nagyrészt a telekkialakítási programnak köszönheti Jánossomorja, amely jól és jókor egészítette ki az állami családalapítási támogatásokat.

A polgármester a családok előtt is hangsúlyozta: folytatni szeretnék a programot a gazdasági környezet kedvezőbbre fordulásával. A város rendezési tervének most zajló felülvizsgálata során már ilyen szempontból is elemzik a szóba jöhető területeket.