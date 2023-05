Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia a magyar felsőoktatás legnagyobb fóruma, olyan konferenciasorozat, amelyen a legkiválóbb hallgatók az intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményeiket mutatják be.

A 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójára – 2005 után másodszor – idén Győrben került sor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében, több mint nyolcszáz résztvevővel. Az egyetem adott otthont az OTDK országos megnyitójának is, amelynek a Győri Nemzeti Színház méltó helyszínt biztosított. A versenyre kilenc hazai és két határon túli egyetemről érkeztek hallgatók, akik 271 dolgozatot mutattak be 31 tagozatban, 93 zsűritag és 140 opponens közreműködésével. Az eredményhirdetésen díjazták a legjobb munkákat, köztük a Széchenyi István Egyetem hallgatóit, akik összesen 16 díjat gyűjtöttek be ezen a tudományterületen.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának OTDK-n díjazott hallgatói.

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar mellett az egyetem valamennyi kara kitűnően, több rekordot megdöntve szerepelt az OTDK-n. Összesen 231 széchenyis hallgató 13 tudományterülethez tartozó pályamunkát készített és mutatott be, amelyek közül a szakmai zsűri 76-nak ítélt oda díjat, 19 első, 21 második, 16 harmadik helyezést és 20 különdíjat.

„Az idei minden eddigi szereplésünket felülmúlja, mind részvételben, mind pedig eredményességben. Beszédes adat, hogy míg 2021-ben 63 hallgatónk mérette meg magát és szerzett 23 díjat, addig 2023-ban közel négyszer ennyien jutottak el az OTDK-ra, és az elnyert díjak száma is több mint háromszorosára nőtt” – fogalmazott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi István Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. Hozzátette, hogy az intézmény az eddiginél is kiemeltebben helyezte fókuszba a hallgatók számára a tudományos dolgozatok készítését, míg az oktatók számára a mentorálást. „A másfél éve futó innováció és kutatáskommunikáció tárgy TDK és OTDK konferencián való szerepléssel is teljesíthető, ami további motivációt jelent. Emellett nagy erőt jelent az egyetem vezetésének támogató hozzáállása a tudományos és művészeti hallgatói tevékenységekhez, nemcsak anyagi értelemben, de a szép számú tehetségsegítő és karrierépítő program biztosításával is” – emelte ki.

Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának OTDK-n díjazott hallgatói.

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

A Tudományos Diákkör elnöke hangsúlyozta, hogy az egyetem a hallgatókat tudományos és művészeti munkájuk, kutatásuk folytatására biztatja, illetve a doktori iskolák megcélzására bátorítja. A számokból jól látszik, hogy az intézmény által kínált lehetőségekkel egyre több fiatal él, akik felismerik, hogy a kötelezőn túli erőfeszítéseik később a munkaerőpiacon többszörösen térülnek meg. A Széchenyi István Egyetemen megszerzett diploma így válik még értékesebbé, a végzett hallgatók pedig még keresettebbekké.

Az eredmények

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar három első, két második, hét harmadik és négy különdíjat, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar négy első, öt második és három harmadik díjat, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar négy első, két második, egy harmadik és két különdíjat, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar két első, három harmadik és hat különdíjat, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar két első, három második, egy harmadik és négy különdíjat, a Művészeti Kar két első és három második díjat, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar két első, két második és egy különdíjat, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar négy második, egy harmadik és két különdíjat, az Egészség- és Sporttudományi Kar pedig egy különdíjat szerzett hallgatói révén az idei OTDK-n.