Horváth Péter Vilmos, Hild József Építőipari Technikum

A szövegértés megoldása nem okozott gondot. Az érvelés feladatot választottam, majd pedig a novella elemzést, mert Lázár Ervin kortárs szerzőként közelebb áll hozzám, így egyszerűbb volt arról írni. Ötös a cél összességében magyarból, de ha az írásbeli négyes lesz, azzal meg leszek elégedve.

Horváth Péter Vilmos

Máté Ferenc Zsombor, Hild József Építőipari Technikum

Szerintem könnyű volt a vizsga, a szövegértés sem volt nehéz. Az érvelést választottam, mert azt gyakoroltam, a biciklizés mellett érveltem. A második részben novella elemzést írtam, mivel arra készültem, így reményeim szerint jól is ment. Volt még idő az ellenőrzésre. Nagyon örülnék az ötösnek.

Máté Ferenc Zsombor

Horváth Noémi, Kazinczy Ferenc Gimnáziumban

Nagyon jól éreztem magam vizsga közben. Általában nagyon izgulós vagyok, most is így volt előtte, de amikor megláttam a feladatokat és úgy éreztem, hogy mennek, megnyugodtam. A novellaelemzést és az érvelést választottam. Szerintem mindegyik feladat nagyon jól megoldható volt. Remélem, jól sikerült.

Horváth Noémi

Korpáczy Kamilla Klára, Kazinczy Ferenc Gimnázium

A feladatok közül az érvelést és a novella elemzést választottam. A szövegértés feladatban jutott időm ugyan mindenre, de a végén úgy éreztem, hogy még tudtam volna valahol javítani. Tetszett a novella, amit elemezni kellett, illetve az érvelős téma is nagyon jó volt. Összességében elégedett vagyok.

Korpáczy Kamilla Klára

Van, aki spanyolból érettségizik

– A Győri Tankerületi Központ iskoláiban összesen huszonnyolcféle tantárgyból tesznek emelt vagy középszinten érettségi vizsgát a végzős diákok. A magyar, matematika, történelem, idegen nyelvek (angol, német, francia, orosz, spanyol) mellett természettudományos tárgyakból, vagy például filozófiából, művészettörténetből is érettségizhetnek a tanulók – kaptunk tájékoztatást dr. Nagy Adél igazgatótól.

– A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum iskoláiban 590 diák kezdte meg a vizsgákat. A magyar, matek, történelem, idegen nyelv mellett az ötödik érettségi vizsga mindenkinek egy szakmai tárgy, például mezőgazdasági és erdészeti géptechnikai ismeretek, vagy környezetvédelmi ismeretek – tudtuk meg Büki Zoltán főigazgató-helyettestől.

Nehéz kitalálni a kifejtős témát

Hétfőn a magyar nyelv és irodalomból középszinten országosan 72 569, emelt szinten pedig 1771 tanuló adott számot tudásáról. A győri Révai Miklós Gimnázium 168 diákja érettségizett magyarból középszinten 17 teremben. A diákoknak időben el kellett foglalni a helyüket, el kellett végezni a szükséges adminisztrációt, kiosztották a feladatok megoldásához használható segédeszközöket.

– A középszintű érettségi vizsga nem szokott gondot okozni a diákoknak, de kíváncsian várjuk a feladatokat mi is. Egyre nehezebb kitalálni, mi lesz a kifejtős téma. Matematikából nem várunk meglepetéseket, az utóbbi években hasonlóak a feladatsorok, miként történelemből is. Remélem, hogy mindenki jól fel tudott készülni. Iskolánban lesz vizuális kulturából, énekből és filozófiából is érettségi vizsga – mondta Horváth Péter igazgató a vizsgák előtt.