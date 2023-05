Turizmusra alapozva 1 órája

Pályázatból megújulnak az utcák Fertőrákoson

Két teljes utca újul meg Fertőrákoson a közeljövőben, amiről a település polgármestere, Palkovits János számolt be, aki a jövőt illető tervekről is beszélt. Még idén csoportszobával bővül az óvoda, új közösségi teret alakítanának ki és a malom felújítása is tervben van.

Fertőrákos a turizmusra alapoz – Palkovits János polgármester személyesen mutatta meg a Béke utcát, ahol megkezdődik az útfelújítás. Fotó: Szalay Károly

– A közelmúltban 50 millió forintos támogatásból fejeztük be a volt rendőrségi épület felújítását, amelyben szolgálati lakás lett, de tervben van egy másik is. A célunk, hogy a rendőrséggel továbbra is közösen használjuk az épületet. Az önkormányzat részéről arra szeretnénk felhasználni a szolgálati lakást, hogy a leendő óvónőnk költözzön oda – mondta el Palkovits János. Hozzátette, igény mutatkozott az óvoda bővítésére, ahol új csoportszobát hoznak létre. Így szükség lesz újabb munkaerőre. – Törekszünk az infrastruktúra fejlesztésére, két utca felújítását tervezzük. A fejlesztések külön-külön mintegy 75 millió forintos pályázati forrásból valósulhatnak meg. A napokban elkezdődött a Béke utca teljes felújítása, ami 250–300 métert érint. A másik projekt a Szent Sebestyén utca fejlesztése, melyhez kapcsolódik a Kiserdő utca és a Manőver út is. A Szent Sebestyén utca útburkolata az 1960-as években készült, amely egyes helyeken olyannyira tönkrement, hogy teljes szerkezetcsere szükséges. A Kiserdő utca és a Manőver út jelenleg földút, így szilárd burkolattal látjuk el. Ez a beruházás mindösszesen közel 700 métert érint – részletezte a település vezetője. Mindezek mellett az idei tervek közt szerepel Fertőrákoson egy új közösségi tér kialakítása, amely a futballpálya mellett kapna helyet.

– A hosszú távú céljaink közt szerepel a vízimalom felújítása, amit tavaly az állam átadott az önkormányzatnak. Ígéretet kaptunk arra, hogy a kormány segítséget nyújt a renoválásában. A terveket elkészítettük, ami valószínűleg több ütemben zajlik majd. Az, hogy milyen funkciót adunk neki, majd kiderül, de mindenképp közösségi célra szeretnénk felhasználni. Az álmunk az, hogy bemutassuk a közönségnek, hogyan is működik a valóságban egy vízimalom – mondta el a polgármester.

Palkovits János végül azzal zárta a beszélgetést, mindennél jobban várják a strand megnyitását. – Fertőrákos a turizmusra épül. Szerencsések vagyunk, hiszen számos látnivaló van a településen, ami vonzza a turistákat, de érezzük a Fertő tavi strand hiányát.

