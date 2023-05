Kitért a koszovói és ukrán-orosz háborúra is. Mint elmondta, Ukrajna jelentős létszámgondokkal küzd, míg az utolsó népszámláláson még 47 millióan lakták az országot, mára becslések szerint csupán 27 millióan. Nógrádi György hozzátette: keleti szomszédunk az EU-s csatlakozásra felkészületlen, és belépése most azonnal a harmadik világháborút jelentené. A szakember a jelenlevők kérdéseire is válaszolt.