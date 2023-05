Hozzátette, hogy legkésőbb szeptember 1-től számíthatnak a tanárok jelentős béremelésre, mégpedig három részletben: az elsőt még idén megkapják januárig visszamenőleg, majd jövőre és 2025-ben is. Ez azt eredményezi, hogy a pedagógusok bére eléri a 800 ezer forintot.

Az országgyűlési képviselő néhány részletet is megosztott az életpálya modell törvényjavaslattal kapcsolatban. A tanév július 15-ig való meghosszabbítása, olyan esetekben mint járványidőszak. Tanárok átirányításáról, másik iskolába való kirendeléséről is szólt, miszerint az időtartamot két hónapról egy évre hosszabbítanák meg. A javaslat tartalmazza a próbaidő növelését hat hónapra, valamint a felmondási idő meghosszabbítását is szintén fél évre. Simon Róbert Balázs szerint ez azért is ésszerű, mert a tanév félévekhez igazodik, így nem lesz évközbeni tanárváltás.

Az országgyűlési képviselő kitért a szabadság kérdésére is, amit 46 napról 50 napra emelnek, az igazgatók pedig maximum 15 nappal rendelkezhetnek. - Több óraadó is indokolt a tantestületekben, így ennek a maximum arányát 30-ról 50 százalékra emeljük fel. Jelenleg átlagosan ez a szám csak 8 százalék. Ez egy kényszerű döntés, a fennálló pedagógus hiányt orvosolni kell. A jutalom rendszerrét is módosítjuk, hiszen eddig csak a közalkalmazottaknak járt. Mostantól viszont minden pedagógus jogosult rá, így az egyházi és a magán intézmények dolgozói is - sorolta az intézkedéseket Simon Róbert Balázs. Továbbá beszámolt a továbbképzési korhatár növekedéséről is, amit 55. életkorig szabtak meg.

- Bízom benne, hogy az indulatok elcsitulnak rövid időn belül és megkapják a tanárok azt a bérezést ami jogosan megjár nekik - zárta beszédét az országgyűlési képviselő.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi köszöntőjében arról is szólt, hogy milyen példaértékű nevelés folyik a helyi iskolákban. - Győr amellett, hogy az iskolaváros, a sportok városa is, hiszen kiemelkedő a sportegyesületek nevelő munkája. Sikerre és boldogulni tudó felnőtteket nevelnek, amiért köszönet jár minden pedagógusnak - hangsúlyozta a polgármester, majd átadta az elismeréseket.

Idén hárman vehették át Győr Oktatásügyéért díjat: Füves Zsuzsanna, a Sün Balázs Óvoda Gyógypedagógiai Hálózatának vezetője, Kurcsics Rafaella Anna, a Győri Szakképzési Centrum Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium pedagógusa és Szilbekné Cseh Györgyi, a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője.

Hat elismerést osztottak ki Győr Sportjáért díj kategóriában. Kitüntetést vett át Anduskáné Anikó Katalin, az Ipartechnika Győr Sportegyesület elnöke, Albert Zoltán, a Győri Elektromos Vasas Sportkör elnöke, Bartalis József jégkorongedző, a Győri Jégsportért Alapítvány elnöke, Farkas Roland, testnevelő tanár és atlétika edző, a Bercsényi Diáksport Egyesület elnöke, Farnady Ernő, nyugdíjas röplabda edző, Kertész Tamás, az Emberség Diáksport Egyesület elnöke.

A rendezvény zárásaként a Baksa gimnázium diákjai adtak zenés-táncos műsort.