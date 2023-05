Csorna Dr. Winiczai Zoltán, a Csornai Margit Kórház főigazgatója a Kisalföldnek elmondta, az energiahatékonyság az egészségügyben is kulcsfontosságú. Az energiafogyasztás, többek között a fűtés és a világítás, a csornai kórház költségvetésében is jelentős tételt tesz ki. Az intézmény vezetése éppen ezért minden pályázatot, fejlesztést megragad ahhoz, hogy a költségeket csökkentse.

– Amikor megépítettük az új rendelőintézetet, a megnövekedett energiaszükséglet biztosítása érdekében naperőmű kialakítására pályáztunk. Elnyertük, és az erőmű biztosítja a rendelő miatti többletigényünket. Ez nem kevés, hiszen liftek működnek az épületben, és természetesen a különböző vizsgálatokhoz szükséges, nagy fogyasztású berendezések is komoly energiamennyiséget használnak el

– fogalmazott dr. Winiczai Zoltán. Hozzátette: azóta is folyamatosan figyelik a lehetőségeket, melyeket igyekeznek kihasználni ezen a területen is. Elkészítették a kórház energiatudatossági tervét. Ebben szerepel többek között az épület utólagos homlokzati szigetelésének megoldása, a nyílászárók cseréje, a fűtés hatékonysága és a naperőmű bővítése. A beruházásokhoz pályázati támogatásokra számítanak. A melegvíz-ellátásban egyébként már működtetnek egy kisebb napkollektort, ami az egyik rehabilitációs részlegnél biztosítja a szolgáltatást.

Dr. Winiczai Zoltán büszke az elért eredményekre, mert tudja, hogy sok munka van bennük.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Ha sikerül megvalósítani ezeket az elképzeléseket, akkor jelentős energiamennyiséget tudnánk megtakarítani. A megtakarítás pedig nyilván nagyon fontos manapság egy intézmény működésében, hiszen a gazdasági egyensúlyt könnyebb fenntartani – jegyezte meg a főigazgató.

A Kisalföld kérdésére el­mondta: az elmúlt évben az energiaválság komolyan érintette a Csornai Margit Kórházat is.

– Elsősorban a távhő díjának emelkedése sodort nehéz helyzetbe bennünket is. Adósságállományunkat gyakorlatilag az energiaárak emelték meg jelentősen. A helyzet némileg már javul, konszolidálódtak az energiadíjak, és állami segítséget is kaptunk. Mondhatjuk, hogy a helyzetet sikerül kézben tartanunk és irányítanunk. Persze számítunk újabb pályázatokra, melyekkel például naperőműparkunkat is szeretnénk bővíteni.