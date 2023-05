– Büszkeséggel tölt el a díj, amellyel elismerték az önkormányzatnak a környezet védelmére és az energiára fordított költségek csökkentése érdekében tett erőfeszítéseit – jelentette ki lapunknak. – A klímavédelem, energiahatékonyság, tudatformálás mind-mind fontos, a jövőnket, az önkormányzatunk jövőjét meghatározó kérdések. Így volt ez az elődöm, Mondovics László idején és így van ez napjainkban is. Településünkön minden egyes intézmény, vagyis az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, az új bölcsőde, az óvoda, az iskola, a művelődés ház napelemmel felszerelt, amely napjaink energiaválsága idején fontos tényező. Écs a jövőben is nagy figyelmet kíván szentelni a megújuló energiaforrások felhasználásának, azonban önerőből ez nehezen menne, ezért továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket.

A 2011-ben elindított Virtuális Erőmű Program a legnagyobb szakmai és társadalmi összefogással rendelkező hazai energiahatékonysági program, amelyhez eddig több ezer vállalkozás, iskola és önkormányzat csatlakozott. A pályázat célja, hogy Magyarország olyan virtuális erőművet „építsen fel” igazolt energiamegtakarításokból, amely kiváltja egy valódi erőmű létrehozását. A VEP-et az Európai Bizottság is díjazta, és mára Kelet-Közép-Európa legnagyobb zöldenergetikai programjává nőtte ki magát. Korábban már megírtuk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyéből Écs mellett Győrsövényház, Kunsziget és Sopronhorpács községek részesültek hasonló elismerésben, polgármestereik szintén nemrég vették át a díjat.