Riportunkban a tűzszerészek megyénkbéli találatait ágyaztuk be a történelem narratívájába.

A legtöbb bejelentés Fejér és Pest vármegyéből, Budapestről és Veszprém vonzáskörzetéből érkezik de nincs régió, ahonnan ne érkezne minimum évi többtíz robbanótesttel kapcsolatos bejelentés.

„A” és „B” kategóriás helyszín

A tűzszerészekhez érkező bejelentéseket először kategorizálni kell: a szakemberek megállapítják, hogy „A” vagy „B” kategóriás helyszínről van-e szó. Az előbbibe a soron kívüli, az utóbbiba a 30 napon belül végrehajtandó szakfeladatok tartoznak.

Soron kívüli mentesítést kell elrendelni, ha a robbanótestet lakóépületben, oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi vagy más közintézmény területén, vízi vagy szárazföldi útvonalon, közforgalmú repülőtéren, közterületen, vízi létesítmény belső védőterületén lelték fel, és a vízszolgáltatást akadályozza. Egyéb alapos ok is vezethet azonnali mentesítéshez. Az többi esetben a területet el kell keríteni, „Robbanásveszély!” felirattal ellátni. A tűzszerész és folyamőr ezred katonái néhány napon belül a „B” kategóriás helyszíneket is mentesítik.

Bejelentések Győr-Moson-Sopronból

Győr-Moson-Sopron vármegyéből 2020-ban 12 „A” és 72 „B”, 2021-ben 13 „A” és 49 „B”, 2022-ben 11 „A” és 40 „B”, 2023-ban pedig eddig 6 „A” ás 10 „B” kategóriás bejelentés érkezett alakulatunk tűzszerész ügyeletére.

A második világháború vége óta hatástalanított milliós nagyságrendű robbanótest azt sugallja, hogy bőven lehetnek még a talajban és élővizeinkben ilyen eszközök. Jellemzően az építkezések földmunkáikor és mezőgazdasági tevékenységek – akár konyhakerti kapálás, ásás – során kerülnek elő. – tájékoztatott a lapunkat az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Győr '44-es bombatámadása

Áldozó István, a vármegyei levéltár főlevéltárosa azt mondta, a tűzszerészeknek bejelentett mindegyik találat az 1944-45-ös harci cselekményekhez kapcsolódott. – Megyénkben két komolyabb akció indult, 1944-ben volt az első a tizenötödik amerikai hadseregnek voltak a támadásai, annak elsősorban a hadiüzemek voltak a célpontjai, gondolhatunk az április 15-i Győrt ért bombatámadásra, vagy a november 17-én történtekre, ami sok halálos áldozatot követelt.

Az amerikaiak nappal bombáztak és konkrét célpontot tűztek ki, hadiüzemeket, vasúti csomópontokat. Szeptember 20-án Hegyeshalom is ezért került a figyelmük középpontjába. A Britek pedig éjszakai bombázásokat hajtottak végre és elsősorban a Dunán, hiszen akkor még nem voltak kőolajvezetékek, Romániából a folyón szállították a nyers olajat, ezt igyekeztek akadályozni. Ezért lehet, időnként a mágnes horgászoknak váratlan fogása.