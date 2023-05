Az ünnepség résztvevőit köszöntötte Németh József hegykői plébános. - Egy közösség intelligenciáját jelzi, hogy tud várni. Ez a közösség őrizte az értéket és türelmes is volt, amikor pedig alkalom adódott élt a lehetőséggel - utalt az évtizedekig sorsára hagyott iskolaépületre a plébános. A felújításhoz az Európai Uniótól 2016-ban 44 millió forintot nyertek, ez az összeg azonban kevésnek bizonyult. A magyar kormány Szijjártó Péter támogatásának köszönhetően 2020 decemberében döntött mintegy 176 millió forint támogatás odaítéléséről. A Győri Egyházmegye 50 millióval, Hegykő önkormányzata pedig ötmillió forinttal egészített ki az összeget. - Ez a ház most romjaiból új életre támadt. Nem csak hasznos, hanem a szemnek is szép, sokak munkáját dicséri - mondta a plébános.

Szigethi István, Hegykő polgármestere mindazon pedagógusok és diákok nevében szólt, akik még őrzik emlékezetükben az Öreg iskolát, ami a templommal együtt épült 1904-ben. Felújítására, karbantartására nem sokat költöttek, egyre romlott az állaga, mígnem kimondták, az épület nem alkalmas oktatásra. A hatvanas években új iskola épült, a régi pedig az enyészet útjára lépett. - Fenyegette a lebontás veszélye, de kitartó munkával végül sikerült megmenteni. Nagy űrt tölt be az új épület, a falu kultúrházát avathatjuk benne és egy galériát is berendezünk a hegykői művésztelep alkotónak munkáiból - mondta a polgármester, aki a kormánynak és mindenki másnak is köszönetet mondott a támogatásért. Csatlakozott hozzá Barcza Attila. Sopron és térségének országgyűlési képviselője dicsérte a települést kitartásáért. Bár nem állt rendelkezésre elegendő forrás, az értékmegőrzés jegyében mertek nagyot álmodni és nem az egyszerűbb utat, a lebontást választották.

A megszépült épületet dr. Reisner Ferenc püspöki helynök áldotta meg. A hegykői születésű Eperjes Károly színművész József Attila, A számokról című versét szavalta el. Az ünnepségen közreműködött a Hegykői Egyházközség templomi kórusa, valamint rézfúvósai.