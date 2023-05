A helyszínen új életre kel a malom épülete, amelynek környezetében egy vizes élménypark is helyet kap. A fejlesztés célja egy olyan helyi adottságokra épülő ipartörténeti és kulturális attrakció kialakítása, amely akár egymagában, akár Tata más turisztikai látványosságaival összekapcsolódva kínál programlehetőséget minden korosztály számára. A projekt részeként helyreállították a műemléki védettségű Jenő-malmot. Az épületben kiállítást rendeznek be, a falak között egy interaktív tér nyílik, melyben a tatai malmok belső működését, munkafolyamatait lehet majd megismerni. Az egykori fürdő területe is átalakul, új funkciót kap, a különböző malomszerkezetek – őrlő-, fűrész-, kalló- és hajómalom – működési elvét is bemutatják.

A megújult Jenő-malom belső tere. Balról Boglári Zoltán képviselő, Purgel Zoltán alpolgármester és Bencsik János országgyűlési képviselő. Fotó: Kiss T. József

A sajtótájékoztatón Michl József polgármester elmondta: A beruházás 2021 őszén indult, a tervezése azonban ezt megelőzően sok éven át zajlott. A helyszínen a 2000-es évek elején zárta be az akkori önkormányzat a valamikori Kristály fürdőt. Később már polgármesterként megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy épülhetne-e itt egy fedett uszoda, de a műemlékvédelem ehhez nem járult hozzá. Mivel egy nyitott strandot egy évben csupán bő három hónapon át lehet üzemeltetni, mi egy olyan fejlesztést szerettünk volna ide, amely egész évben látogatható. Megvásároltuk a még romos állapotban lévő Jenő-malmot, s ebből jött az ötlet egy olyan malomkert építésére, amelyben a tatai malmoknak és a tatai molnároknak állíthatunk emléket.

A Jenő-malom emeletén egy konyhát rendeznek be, ahol a kenyérsütést is ki lehet próbálni és workshopokat lehet szervezni, emellett az épületben bemutatják azt a folyamatot, melynek során a búza lisztté alakul, s ehhez kapcsolódóan a Malomkert egy kis területén búzát is fognak termeszteni.