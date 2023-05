Tölli Balázs igazgató lépett a mikrofonhoz:

- A diákelődök nem elbújni jöttek ki az erdőbe, hogy megalapítsák az ország első diákönkormányzatát, a Deák-kúti Vármegyét, hanem ugyanazt keresték, mint a rómaiak egykoron: a természet adta késztetést a szabadságra. Kétszáz éve ugyanúgy a szabadság fuvallatára vágytak, ahogyan itt ma - őszintén remélem - Önök, ballagók közül is a legtöbben; mert az emberek szívéből a szabadság iránti vágy soha nem irtható ki! A Deák-kút szelleme - mint olvassuk és tudjuk - mostan is int: ifjú, szeresd a hazát! No, és azt hogyan kell - mármint: szeretni a hazát? Biztosan másnak kellene ezt megmondania? Ez a szeretet nem az által létezik, ha elkezdünk előbb nem szeretni, majd hibáztatni, végül gyűlölni másokat. A Krisztusban való megváltottságunk szabadságára a figyelmet irányító Luthertől is egész mást hallhatunk a még régebbi múltból - mondta többek között Tölli Balázs igazgató, majd a nácik által meggyilkolt evangélikus lelkész, Dietrich Bonhoeffer szavat idézte a szabadság útjáról: "Merni és tenni, amit kell, s nem, ami tetszik..." Hiszen a szabadság: bátorság, hűség és felelősség! - tette hozzá Tölli Balázs.

Az igazgatói útravaló után Hubert Katalin öregdiák szólt a ballagókhoz.

- Én is nyolc évig koptattam e nagy múltú iskola padjait. Erre az alkalomra készülve sok szép emlék idéződött fel bennem. Például a ballagás napján érzett kettősség, a jövő iránti kíváncsiság és az elmúlt, közösen töltött évek izgalmai, örömei, szorongásai. Ma már tudom, hogy ezek a közös élmények, barátságok, kapcsolatok egy életre szólnak, hiszen azóta is számíthatunk egymásra az élet minden területén. A kapcsolattartásnak jó eszköze a Líceumi Diákszövetség, aminek soraiba, ezennel felveszlek titeket, kedves ballagók - mondta Hubert Katalin. A hagyományoknak megfelelően egy kisdiák adta át a forrásvízzel teli serleget az öregdiáknak, aki azt egy végzősnek is átnyújtotta - ezzel is jelképezve a líceumi nemzedékek összetartozását.

Miután minden ballagó ivott a Deák-kúti forrás vizéből, a Szózat és az Il Silenzio dallamaival véget ért a Líceum ballagási ünnepsége. A végzősök és ballagtatók menete visszatért az iskolába, ahol az osztályközösségek vettek búcsút kicsit már egymástól is, az osztályfőnöktől és a diákléttől. Utána kezdődhetett a családi ünnep, a sok erőt adó öleléssel az érettségihez, amit majd követhet egy új életfejezet.