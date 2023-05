A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE) 4. egyben utolsó kötetét Soós Ferenc és Vámosi László alkották, szerkesztették meg, nagy figyelmet igénylő munkával. Előbbi a MÉE korábbi főtitkára volt, Vámosi László pedig a MÉE Tatai Szervezetének a titkára, numizmatikus a mai napig. Nem sokan gondolnák, hogy a katalógus elegáns, szép és hasznos kiadvány is és egyben az érmek tudást közvetítő tárgyak. A leírásokból sok mindent megtudhatunk az érmet ábrázoló személyről, tárgyról. A katalógus könyv kiadása alkalmat adott arra, is, hogy nem csupán csak katalógus könyvet, de az éremgyűjtők tevékenységét is bemutassák, melyben segítségükre volt Vámosi László is, a MÉE Tatai Szervezetének titkára, numizmatikai szakíró.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének érmei, 4. kötet, tatai társszerzője: Vámosi László a MÉE tatai szervezetének titkára. Fotók: Kiss T. József

Az 1999-től 2022 közötti időszakot átfogó katalógus 280 éremfotót 963 féle változatban (pl. arany, ezüst, bronz) tartalmaz, dolgoz fel. Az érmekkel kapcsolatos minden lényeges numizmatikai, éremtani adatot tartalmaz a kiadvány. A kiadó, tervező, az elő- és hátoldali tudnivalók, az érem mérete, anyaga valamint a készítésének módja, tömör, lényeges ismereteket tartalmazó életrajz. A könyvben szereplő érmek összességében több, mint 20 kilogramm aranyat, több, mint 695 kilogramm ezüstöt „nyomnak”. Ez a kiadványa a történelem és a gyűjthető múlt összessége. Az érmek tudást közvetítő tárgyak, hiszen kísérő szöveg tartozik hozzájuk. A kötetben szereplő érmeket 75 szobrász készítette. A különböző helyi vagy országos szervezetek által kiadott érmek, egy korszak és egy adott helyszín kultúrtörténeti jelentőséggel bíró tárgyi emlékeivé is váltak.”

"Komárom-Esztergom Vármegyében Esztergomban, Tatabányán Tatán vannak az egyesületünknek helyi szervezetei. Taglétszámuk 26 fő. Országosan évente egy vándorgyűlést szerveznek, Tata már több alkalommal volt helyszíne. Idén Kiskőrösön lesz. Évente megrendezzük a Hóman Bálint Numizmatikai Szabadegyetemet, mely Tatáról indult 2001-ben. Az 1969-ben alakult Magyar Éemgyűjtők Egyesülete összefogja az országosan 43 helyi szervezetbe tömörült mintegy 1500 gyűjtőt. Évente átlagosan 35-40 emlékérmet adnak ki. A numizmatika, az éremgyűjtés szeretetét a szülői házból örököltem, apám szenvedélyes jelvény, érem és minikönyv gyűjtője volt. Mellette több ezer darabos szentkép gyűjteménye is volt, a polcokon szakkönyveket találtam, kockás füzetekbe jegyzeteltem ki azok tartalmát, ezek azóta is megvannak. 1969-ben beléptem a Magyar Éremgyűjtők Egyesületébe. 1970-ben pedig a Magyar Numizmatikai Társulatba. 1988-ban megalakítottuk az Éremgyűjtők Tatai szervezetét. Magánlakásokban találkozgattunk, cserélgettük a gyűjteményeinket, sokat beszélgettünk” - mesélte el Vámosi László. "Az éremgyűjtésben az fogott meg, amit a mai napig vallok, hogyan lehet az érem egy-egy kis felületén ennyi szépséget, ismeretet tud nyújtani a szemlélődőnek. Ezért is mondhatta azt Hóman Bálint 1932-ben egy kiállítás megnyitóján, hogy az érem a legművészibb tolmács.” - tette még hozzá Vámosi László.

A kötetben külön fejezetekbe kerültek a MÉE vándorgyűléseinek, a helyi kísérő érmek és jelvények, a MÉE és az MNT közös kiadásai, a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem, amelyet többször is Tatán rendeztek meg az Éremkedvelők Egylete, a MÉE központi kiadású, valamint a helyi szervezetek által kiadott érmek is. A szerzők között Soós Ferenc és Vámosi László, 23 év MÉE-vel összefüggésbe hozható, a MÉE és szervezetei által kiadott érmeit 336 oldalon, kilenc fejezetben állították össze, több száz kiváló minőségű színes éremképpel illusztrálva.

A Hóman Bálint Numizmatikai Nyári egyetem érmei.

A kiadvány végén a katalogizált érmek alkotóinak neve is szerepel, az általuk megálmodott darabok számával. A felsorolt 75 érem- és szobrászművész közül a legtöbbet Fritz Mihály mondhatja magáénak, majd őt Csóka Zsuzsa, Jancsó Krisztián és Bozó József követi. A katalógus-könyv bemutatójára február 28-án került sor a Magyar Numizmatikai Társulat könyvtártermében, melyen részt vettek többek mellett Csóka Ferenc, a MÉE elnöke és Pallos Lajos, az MNT elnökei is. Az eseményen mondta a katalógus-könyv bemutatásakor Pallag Márta, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára művészettörténésze, hogy a „fél évszázadot megélt, nemes hagyománnyá vált. hogy az egyesületi élet évenkénti eseményeit, mint a vándorgyűléseket vagy a nyári egyetemek programjait emlékérmek és jelvények kísérjék.