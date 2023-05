A héten hét vármegyében, csaknem tízezer hektáron védekeznek a szakemberek a szúnyogok ellen. A vizes élőhelyek közelében lárvagyérítés lesz, míg huszonnyolc településen már a kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket végeznek - írta sajtóközleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szúnyoglárvák ellen egy speciális készítményt vetnek be, amely baktériumok által termelt szelektív hatóanyagot tartalmaz. A szer az alkalmazott dózisban a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatással, így élővizekben is felhasználható. A készítményt földi úton folyadék formában, permetezéssel juttatják ki a gépjárművel vagy gyalogosan megközelíthető tenyészőhelyekre. A repülőgépről az ártéri erdőkben végzett kezeléseknél granulátum formulát alkalmaznak, amely képes áthatolni a növényzeten, így a lombos fák alatt lévő vízterületeket is hatékonyan lehet kezelni. A következő napokban a Duna felső és középső szakaszán dolgoznak a szakemberek, Komárom, Budapest és a Csepel-sziget térségében földi úton gyérítik a szúnyogokat, míg a Szigetközben légi és földi eljárást egyaránt alkalmaznak. Több helyen szükség van már a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre is, azt azonban csak szélcsendes időben, az esőket követően lehet elvégezni. A következő időszakban a Tisza-tó környéki településeken terveznek kezeléseket, erről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról a lakosságot is tájékoztatják. A platós gépjárművekről az esti, éjszakai órákban permeteznek.

Esős időszakban az emberközeli életmódú, többek között a hazánkban az elmúlt években megtelepedett, úgynevezett inváziós fajok elterjedését, szaporodását magunk is nehezíthetjük. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Ezzel nemcsak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a zavaró rovarok számát, hanem az inváziós fajok további térhódítását is nehezítjük.