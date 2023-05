A Soproni Egyetem a mindennapokban is szem előtt tartja a fenntarthatóságot, és kiemelt figyelmet fordít a környezetbarát közlekedésre. Ennek szellemében a kerékpáros munkahely projekt keretén belül tizenöt kerékpárt osztottak szét az egyetem négy kara és a központi szervezeti egység dolgozói között május 16-án. A kerékpárokhoz bukósisak, láthatósági mellény is járt. A projekt célja, hogy minél többen válasszák autó helyett a kétkerekűt, jelmondata pedig: "Óvd a környezetet, válts bringára!"

A kerékpározás népszerűsítését célozza az egyetem most induló "Tekerj velünk Selmecig" kilométergyűjtő programja is, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat, a virtuális cél Selmecbánya. A feladat, május 16. és június 16. között minél több kilométer megtétele kerékpáron, és a rögzített értékek feltöltése a kezdeményezés regisztrációs felületére. Az egyhónapos időszakban legtöbb kilométert gyűjtők jutalomban részesülnek. A program részletei a Soproni Egyetem Zöld Egyetem honlapján is elérhetőek.