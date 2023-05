Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere:

- Ezekben a napokban virágba borulnak a középiskolák folyosói, a végzősök osztálytermei. Búcsút vesztek az Alma Matertől. Persze nem csak az iskolától, hanem a felhőtlen gyerekkortól is elköszöntök, hisz az érettségi után átléptek a felnőtt életbe.

Ezen a napon életetek egyik legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb időszaka zárul le. Az iskolában töltött évek során számtalan inspiráló élmény ért titeket: tapasztalat, tudás, barátság, szerelem, napi bánatok, örömök.

Ahogy Hamvas Béla Kossuth-díjas írónk mondta: „A nagy útban nincsen semmi rejtély. Az ég hatása: jónak lenni, a föld hatása a bőség, az ember hatása a rend. Mindenkinek csak egyetlen dologra van szüksége, igazan élni.”

Ez az élet pedig most kezdődik nektek! Vállatokon a ballagó tarisznya, benne van a bölcsesség, amit az iskola és a tanáraitok adtak át nektek, benne a pogácsa, hogy sohase éhezzetek az élet útján, benne a só, hogy legyen íze az életeteknek, benne a föld, hogy soha el ne felejtsétek a szülőföldetek bárhová is vet az élet, és benne az érme is, ami a gazdagság és a bőség szimbóluma.

Nagy László szavaival kívánok sikeres életet minden ballagónak:

Töröld le könnyedet

Kisírt szemedben mosoly

legyen és derű,

Minden nap kezdődik valami

valami nagyszerű,

valami gyönyörű.