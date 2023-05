Amerikai buldogok szépségversenyével indult a szombati egész napos program a komáromi Dogland kutyaiskolában. Több mint harmincan neveztek, érkeztek kutyák Magyarországon kívül Szlovákiából, Csehországból, Szerbiából, Romániából és Németországból. Vizi Bence, a kutyaiskola vezetője elmondta, az amerikai buldog Európában nem egy FCI által elfogadott fajta, ezért alakult meg az Amerikai Buldogok Európai Nemzetközi Szövetkezete, melynek égisze alatt a kiállítás zajlott.

Több mint 30 amerikai bulldog vonult fel a szombati kiállításon. Fotók: Szinak Evelyn

Külön kategóriában indultak a kölykök, a felnőttek, a szeniorok, a kanok és a szukák, a zsűrizést pedig a svéd elnöknő és a cseh elnök vállalták. Nézték a kutyák fajtára jellemző testalkatát, fejformáját, a harapását (az amerikai buldogoknál két vonal válik el, az ollós és az előreharapásos), a fogazatát, az általános egészségét, fittségét, a színét, a szemek távolságát, a fülek állását és formáját stb.

A kiállítást délután az iron dog verseny követte, ahol minimum három, maximum öt számban mérték össze a kutyák az erejüket. Itt már nemcsak amerikai buldogok, de német juhászok, malik, pitbullok és terrierek is összecsaptak. Az iron dog versenyen hat régi versenyző indult, és volt 5–7 olyan kutya is, melyek most szerezték meg a versenyzési engedélyt.

Az Európa-bajnokság tovább folytatódik, a következő fordulóra Szlovákiában, a harmadikra pedig Csehországban kerül sor.