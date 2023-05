– A szúnyogpopuláció nagysága most van a csúcsán, ám ezekben a napokban az időjárás miatt nem tudunk mit tenni, de amint lehet, földi és kémiai gyérítést végzünk egészen addig, amíg eltűnik minden példány – vázolta fel lapunknak a helyzetet Pintér Szabolcs, a Győr-Szol Zrt. szúnyoggyérítésért felelős munkatársa.

Az áradás után a víz most vonul vissza, még nincs benne lárva, megjelenésük a jövő hét elején várható, akkor Győrben földi biológiai úton gyérítünk

– tért ki arra, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Azt is hozzátette, hogy tavaly a száraz időszakban a vérszívók a szolgáltató által nem kezelhető csatornarendszerekből, házak környéki vízgyűjtőkből érkeztek. A mostani, csapadékos időszakban azonban az árterekről, a párás, füves-gazos területekről szállnak a városok fölé nagy mennyiségben. Viszont a jövő héttel jön a felmelegedés, onnantól kell a lakosság segítsége, ugyanis a zártkerti fű kaszálásával, kertünk rendben tartásával, a vizek kiöntésével sokat tehetünk a szúnyoginvázió megakadályozásáért.

70 ezer hektár - A héten az ország 215 településén közel ekkora területen irtott a katasztrófavédelem.

- A Szigetközben légi biológiai gyérítés már volt, ezt most földi biológiai kezeléssel egészítik ki – sorolta Pintér Szabolcs, aki nemcsak Győrben és környékén felel a szúnyogok hadjáratának feltartóztatásáért, de a szigetközi települések vezetőinek is ad tanácsot. Arrafelé az országos katasztrófavédelem jelenleg földi kémiai kezelést alkalmaz. A szakértő hozzáteszi, két éve az unió megtiltotta a légi kémiai gyérítést, illetve csak rendkívüli esetekben alkalmazható a környezet védelme miatt, bizonyos csípésszám (igen magas, jóval magasabb, mint óránként száz per fő) elérése után, de természetvédelmi területen, vizes élőhely közelében semmiképpen sem. Győrben erre nem is lenne most szükség, ám a Szigetköz lakói igencsak szenvednek, ott jól jönne ez a fajta kezelés, erre már megkérték az országos tiszti főorvostól az engedélyt, bízva, hogy rövidesen megérkezik.

Védekezés Győrben – Járja a Győr-Szol autója az utcákat. Utána rögtön megszűnik a vész. Fotó: Csapó Balázs

Vízbe nyomják a szert

Szakértőnk kifejtette: a Szigetközben már egy árhullám levonult, sok a visszamaradt víz, az aljnövényzet sűrű, az éjszakai lehűlés miatt kicsapódó pára napközben dunsztos meleget alkot, a legjobb keltetőként. Ez biológiai úton nem kezelhető – hiszen akkor nagynyomású permetezővel vízbe nyomják a szert, amely a lárvát pusztítja el. A repülő szúnyog kizárólag kémiai úton, füstködös eljárással pusztítható. Az autó most is járja a győri utcákat – a Szigetközben ugye az úthálózat is ritkább, mint egy nagyvárosban, ott a légi irtás hatásosabb lenne. Viszont felhívta a figyelmet: aki olyan vizes részt észlel, ahol szerinte elkelne a biológiai védekezés bevetése, az írja meg a [email protected] címre.

Alkalmanként akár négyszázezer forint

Idén elárasztották a Szigetközt, árhullám is volt, a megszokottnál is drasztikusabb szúnyog­invázió érte a környék falvait. Ennek ellenére nem panaszkodott Csontos Attila, a Mosoni-Duna kanyarulatában fekvő Dunaszentpál polgármestere: a hét közepén földi ködös kezelést kaptak, a jövő héten pedig légi kémiait is, bizonyos esetekben ugyanis kérhető felmentés az uniós tiltás alól. De amúgy sem tétlenkednek.

– Mintegy tíz szigetközi település összefogott, és leszerződtünk egy céggel, amely biológiai gyérítést végez. Van egy néhány tízezer forintos éves alapdíj, és utána gyérítésenként fizetünk nekik. Ha mindenre kiterjedő védekezést kérünk, az körülbelül 300–400 ezer forintba kerül. A héten is felmérték a helyzetet, ezután településenként küldenek egy ajánlatot – tette hozzá.

Már várják az idei elsőt

Körkérdésünk eredményeként azt tapasztaltuk, hogy a vármegye egyes részein jobb, máshol rosszabb a helyzet. A Sokorói-dombságon található Tényőn most egyáltalán nincs szúnyog, pedig a település közepén fekvő régi forrásból, mostani patakocskából gyakran felszállnak – mondta lapunknak Varga Gábor polgármester. Igaz, évek óta nem tud irtásról sem.

A Hanság déli szélén, Agyagosszer­gényen viszont rengeteg a vérszívó

– mondta el az egyik helyi lakos, Szalai Istvánné. Sok eső volt idén, a környéken pedig mindenhol szenvednek a rovar támadásaitól. Évente van gyérítés, most is lesz, az első éppen a hónap utolsó napján. Már mindenki nagyon várja.