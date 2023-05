Hangsúlyozta, hogy a közösségi tér fejlesztésen túl cél volt a különböző korosztályok megszólítása is. A sportolásra vágyóknak már elkészült egy 333 méter hosszú futókör, de a park egészét rehabilitálják, méghozzá úgy, hogy a régi parkból is sok zöldet tudtak megőrizni az elhanyagolt részek rendbehozatalával. A közvilágítás ugyancsak megújult. A parkban megszépül a játszótér is, új játékoknak örülhetnek majd a gyermekek, de visszakerülnek a régi, kedvelt eszközök is. Kara Ákos hozzátette, hogy a tervek szerint július elején vehetik birtokba az adyvárosiak a kétszintes parkolólemezt és a megszépült Kuopio parkot. Igaz, azt is hozzátette, hogy az engedélyező hatóságoktól függ majd az átadás pontos dátuma.

– Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos és jól sikerült beruházás, de természetesen várjuk az itt élők visszajelzését, mit lehetne még javítani a következő napokban a fejlesztés lezárása előtt. Nagyon köszönjük az itt lakóknak az építkezés ideje alatt tanúsított türelmüket, és nagy köszönettel tartozunk a Győri Útkezelő Szervezet mérnökeinek, munkatársainak a fejlesztés lebonyolításáért – fogalmazott az országgyűlési képviselő.