Távol álljon tőlem, hogy azon lovagoljak, mi mennyibe kerül, mert igazából sok olyan dolog van, amit nem kötelező igénybe venni, ettől függetlenül a minap megint azzal szembesültem, valami nem normális nálunk.

Szembejött velem egy hazai szálloda hirdetése, hogy ha most foglalok a nyárra, nem kell előleget fizetni. Gondoltam, csak a poén kedvéért megnézem, négyünknek félpanzióval mennyi lenne hét éjszaka. Nem mondom, hogy ledöbbentem, mert ennyire saccoltam: majdnem egymillió forint.

Találomra megnéztem egy csendes-óceáni szállást Mexikóban, közvetlenül a vízparton, ugyanúgy hét éjszakára. Nos, itt all inclusive ellátás járna, és valahol ezen az áron sem lepődtem meg: több mint százezer forinttal olcsóbb lenne ugyanabban a nyári időpontban az az egy hét, mint a magyarországi hotelben.

Persze az útiköltségben nem veszi fel a versenyt Mexikó hazánkkal, viszont azt gondolom, élményben ég és föld a különbség.

Valahol megértem a honi szállásadókat, gyakorlatilag telt házzal dübörögnek minden kiemelt időszakban, így nyáron is. Hiszen amikor lekértem az árakat, azt is láttam, hogy volt olyan szoba, amiből már csak egy volt szabadon. Akármennyire is elfogadom, hogy ha ennyiért is viszik, mint a cukrot, miért lenne olcsóbb, ettől még eszembe jutott a legendás kabaréjelenet, melyben Márkus László darabokra szedi a fotelt, hogy megtudja, mi kerül azon 7200 forintba.

Nos, én az itthoni szállodákat nem kívánom téglákra bontani, de nagy valószínűséggel nem is leszek mostanában vendég egyikben sem...