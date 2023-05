60 éve - Éjszakai segítség az útépítőknek

Az utóbbi időben több győri építkezésen szállítási gondok miatt szünetelt a munka. Olyan építkezések voltak ezek, ahol a Tanácsi Építőipari Vállalat emberei dolgoztak. Az Épületanyagfuvarozó Vállalat azzal az indokkal,hogy a saját tárcán belüli igényeket elégíti ki, elvonta ezektől az építkezésektől a kocsikat. Ezt az eljárást a Megyei Szállítási Bizottság helytelenítette és az ügyben eljár az illetékes fővárosi hatóságnál. A nyári mezőgazdasági szállításokra való előkészületekről is szó esett. Míg a mezőgazdasági fuvareszközök nem lesznek teljesen kihasználva, a szabad kapacitással egyéb fuvarokat kell lebonyolítani. A nagyszabású útépítési munkálatokhoz éjjel-nappali munkára vontatókat is kirendelnek. Elsőnek Mihályi környékén segítenek ezek a szállításban. A Megyei Szállítási Bizottság felhívja a tehergépkocsikkal rendelkező közületeket, ha kocsijaikat nem tudják teljesen foglalkoztatni, bocsássák azokat a 19-es számú Autóközlekedési Vállalat rendelkezésére. Ezt egyébként minisztertanácsi rendelet is előírja.

Forrás: Kisalföld Archív

50 éve - Kezdődnek a soproni diáknapok

Május 24—28-a között immár negyedszer találkozik az ősi városban megyénk tanulóifjúsága a Fejér, Komárom és Vas megyei, valamint a fővárosi diákküldöttekkel. Véleményt cserélnek a politikai tanácskozásokon, együtt vonulnak a mártírok emlékműveihez és a Kellner Sándor ligetbe, hogy leróják kegyeletüket, és részt vegyenek a békenagygyűlésen. Elzarándokolnak a Széchenyi-mauzóleumhoz és a nagycenki szovjet emlékműhöz is.

A különféle művészeti ágakban bemutatják egymásnak tudásukat. A négynapos színes, gazdag programban tanácskoznak a KISZ-vezetők, a zenei bemutatókon 64 műsorszámot hallgat meg az értékelő bizottság. Ezenkívül 12 diákszínpad, 14 néptánccsoport, 41 vers- és prózamondó és 13 énekkar lép dobogóra.

Érdekesnek ígérkezik a helytörténeti, illetve néprajzi pályázatok készítőinek tanácskozása, a deákkúti diákrendezvény, a „Zenélő udvar” című műsoros est, a „Ki tud többet a 700. évéhez közeledő Sopronról ?” vetélkedő.

A SOD a Petőfi-év jegyében zajlik, ezért az Orsolya téren a győri Arrabona együttes bemutatja Az apostolt, majd a nézők felkeresik a város Petőfi-emlékhelyeit. A Liszt Ferenc Művelődési Központban a Petőfi-emlékbizottság rendezett a költő tiszteletére nagyszabású kiállítást.

A művészeti és kulturális rendezvények mellett a fiatalok összemérhetik erejüket az összetett honvédelmi versenyben, kézi- és kosárlabdában.

Az 1973. évi SCD vendégeit csütörtökön egész nap fogadó bizottságok várják a vasútállomáson. Valamennyi diáknak nylontáskát adnak át, amelybe térképet, műsorfüzetet, színes SOD-sapkát, szállás- és ebédjegyeket tettek. A kísérők megmutatják a csoportok szálláshelyeit, ezenkívül a GYSEV-állomáson és a Liszt Ferenc Művelődési Központban egész nap nyitva tartó információs irodákat.

40 éve - Büntetlen a szuperrangadón

Vasárnap az egész ország sportközvéleménye Győrre, a Rába ETO-Ferencváros labdarúgó-mérkőzésre figyelt. A találkozó színvonalában elmaradt ugyan az egy év előtti 51, ám izgalmakban, fordulatokban ezúttal sem volt hiány, a 90 perc alatt történtek Megérdemlik a vérbeli összecsapás minősítést. A végeredmény 3—3, s ezzel tovább tart a vasárnapi két résztvevő, valamint a Bp. Honvéd között a versenyfutás a bajnoki címért.F