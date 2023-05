20 éve - Tanösvényt avattak a Püspökerdőben

Győr város környezetvédelmi bizottsága és a Kisalföldi Erdőgazdaság meghívására csaknem 400 diák érkezett a győri reggelen a Püspökerdőbe, ahol a már hagyománnyal bíró madarak és fák napja rendezvényén vettek részt.

Németh Zoltán, a bizottság elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy minden évben három helyi iskola tanulóit látják vendégül a „város tüdejének” is nevezett Püspökerdőben. A diákok rövid műsorral köszöntötték az ünnepet. Az 1998-ban elkezdett fejlesztés eredményeképp több kilométer sétaút - a legújabb szakaszt most adták át, amely tanösvényként is szolgált, tornapálya, szalonnasütő helyek, asztalok, sőt, még erdei játszótér is várja az idelátogatókat. A fejlesztések költségeit kétharmados arányban a környezetvédelmi bizottság állta.

20 éve - Cifra öt lábbal született

Pál Gyula nagycenki gazda igencsak meglepődött, amikor „felfedezte”, hogy Cifra, a kisborjú öt lábbal született. A környékbeliek azóta is csodájára járnak.

— Most lesz négyhetes a Cifra — mondja Pál Gyula nagycenki gazdálkodó.

Öt lábbal született. A bal elsőből boka felett még egy lábfej nőtt. Enni eszik, de nem akar lábra állni, így aztán a sorsa megpecsételődött. Három-négy hónap múlva levágjuk. Nincs értelme tovább tartani, hiszen csak kínlódna. A lába nem bírja el a súlyát, a körmei is fordítva nőnek.

— Korábban a téeszben, a tehenészetben dolgoztam — folytatja Gyula bácsi. - 1972 óta itthon is tartok teheneket. Most is van húsz marhám. Sok mindent láttam és átéltem már, de Cifra öt lábán én is meglepődtem. Mások is csodálkoztak, jöttek is hozzánk sokan, hogy lefényképezzék. Sajnálom szegény párát, de legkésőbb augusztusban levágjuk, nem kínozzuk tovább. Addig azonban mindent megteszünk, hogy jól érezze magát.

25 éve - A nyarat idézi a kánikula - Az Aranyparton hűsöltek a győriek

A nyarat idéző kánikulai melegben benépesültek a szabad strandok. Győrött az Aranypart I. és II., valamint a Kavalter strandokon is egyre többen napoznak, s a vagányabb fiatalok a vízbe is bemerészkednek. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. kezelésében lévő szabad strandok június 1-jével nyitnak. A kft. május 15-ig elkészül a felszerelési tárgyak felújításával, ezután kezdik a vécék, öltözőfülkék, stégek telepítését. Lesznek fürdőőrök, mentőcsónakok is. A strandok zöldterületeit pihenésre, sportra alkalmassá teszik.

25 éve - Lions-kormányzót választottak Győrben

A negyven tagot számláló Magyarországi Lions Clubok Szövetsége megyeszékhelyünkön rendezte meg nemzeti konvencióját. A házigazda az Első Győri Lions Club volt, melynek elnöke dr. Németh Viktor. A helyszín kiválasztása jelzi a szövetség elismerését, hiszen a rendezési jog már önmagában megtiszteltetésnek számít. A konvención kiosztották a klubok munkáját minősítő vándordíjat. Az Első Győri Lions Club két éve elvitte a pálmát. Idén, a Győri Nemzeti Színházban tartott gyűlésen a második helyre rangsorolták.

30 éve - Nagy elismerés az összefogásért - Albrecht főherceg az Apor-iskolánál

A Wittelsbach-ház feje, a nyolcvannyolc éves Albrecht főherceg délután az épülő győri 12 évfolyamos Apor Vilmos Katolikus Iskolában tett látogatást. A bajor királyi ház feje a II. világháborúban családjával együtt megjárta a hitleri koncentrációs tábort, s csak szerencséjének köszönhetően őrizte meg életét. A főherceg a háború előtt évekig élt Magyarországon, és a távolból azóta is követi életünket. Mostani útját a Németországban élő magyar származású Prauer úr szervezte, neki köszönhetően szerzett tudomást a Győrött nagy összefogással épülő egyházi oktatási intézményről is. Prauer úr elmondása szerint fivére dolgozott a győri építkezésen, tőle tudta, milyen nagy szükség van a támogatásra, s vette hozzá a bátorságot, hogy a bajor királyi háznál kopogtasson segítségért. Az első szóra meghallgatásra talált, mert mint mondta, Albrecht főherceg rendkívüli módon szereti a magyarokat.

A főherceg útja először a Szentlélek-plébániára vezetett, Benkovich Ferenc atya társaságában megtekintette a templomot, ezt követően érkezett a magáról mind többet eláruló, ősszel már növendékeket fogadó iskolába. Szikár termetű, egyenes tartású férfi szállt ki a fekete Mercedesből, aki korát cáfoló élénkséggel indult Ferenc atya társaságában az iskola aulájába, ahol még késő délután is a padozat burkolásán dolgoztak. Miután a főherceg végigjárta az iskolát, a legnagyobb készséggel válaszolt lapunk kérdéseire.

- Kedvező benyomást tettek önre a látottak?

- Hihetetlenül nagy teljesítmény. Meghatott, hogy milyen sok támogató és segítő kéz dolgozott az iskolán. Büszke lehet a város és környéke, Magyarország erre az összefogásra. Németországban a háború befejezését követően, amikor még szegények voltak az emberek, hasonlót lehetett tapasztalni, ma azonban a szabad munka helyett inkább a szabad időt választják az emberek.

A ház akkor telik majd meg igazán élettel, amikor leendő tanulói birtokba veszik. Lesz szerencsénk látni önt majd akkor is?

- Ha bennem is lesz élet. Természetesen nagy örömmel jövök, vagy inkább jönnék el újra. Szeretném megérni.

Mint megtudtuk, Albrecht főherceg Győr után Esztergomban felkeresi Paskai László bíborost, majd Egerbe látogat.

30 éve - Embercsempészési kísérlet Rajkánál - Öt mikrobuszban száznál többen voltak

Elkeserítő látványban volt részük azoknak, akik részt vettek a sajtótájékoztatón, amelyet a Győri Határrendészeti Igazgatóságon tartottak. Ott ugyanis 114 megviselt, gondozatlan külsejű román állampolgár kapott kényszerű szállást egy időre. Persze úticélnak ők sem ezt szánták - erről Sarkadi László alezredes, a rendészeti osztály vezetője beszélt, aki elmondta, hogyan kötött ki náluk a hetvennégy felnőtt és negyven gyermek.

Még május elsején érkeztek Magyarországra, érvényes útlevéllel lépték át a határt - öt francia rendszámú mikrobuszba préselődve - Nagylaknál. Tíz napig munka után járva, csavarogva töltötték az időt, majd egy megadott helyen ismét találkoztak, hogy Szlovákia felé vegyék az irányt. Ezt hétfőn éjjel negyed 12- kor kísérelték meg tiltott módon. Rajka mellett, a határforgalom elől elzárt csúni úton próbáltak átjutni a határon. (A mikrobuszokat francia konzuli útlevéllel rendelkező volt román állampolgárok vezették.) A járőrök (két hivatásos tiszthelyettes és négy akciószázados határőr) feltartóztatták őket. A kocsik közül kettő azonban nem engedelmeskedett az intézkedő határőröknek, visszafordult és elhajtott. Félóra múlva az osztrák határon szintén tiltott módon igyekeztek átjutni, de a járőr megjelenésekor onnan is elmenekültek. Ekkor már javában tartott a határrendészet és a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Győri Rendőrkapitányság közös intézkedésének megszervezése, amely gyors eredményre vezetett: az egyik kocsit éjfél után harminc perccel Öttevény területén, míg a másikat negyed 2-kor Győr nyugati kijáratánál csípték el a rendőrök. Az őrizetbe vett személyek kihallgatását már Győrben kezdték meg. A tanúvallomásokból egyelőlőre annyi derült ki, hogy az embercsempészés román szervezőjének 50 német márkát és 7000 lejt szurkoltak le fejenként a szerencsétlenek, akik között három hónapos csecsemő és mankóval járó rokkant is megtalálható. Elmondásuk szerint Szlovákiában akartak munkát keresni, ezért vállalták a kiszolgáltatottságot, a nyomorult körülményeket az utazás során. Közülük többen már nem először akadtak fenn a magyar határon.

Molnár Imre őrnagy, a Győri Idegenrendészeti Központ vezetője elmondta, hogy csak a szükséges, rövid ideig tartják Győrben az őrizetbe vetteket, hiszen itt ennyi ember elszállásolására, étkeztetésére nincsenek meg a feltételek. Az embereitől megfeszített munkát követel az eset, és a helyzetet jól jellemzi, hogy még a határőrök éjszakai pótlékából megmaradt élelem is elfogyott.

40 éve - Az első számítógépek a győri diákoknak

Dr. Raffai Mária, a KTMF számítógépközpontjának vezetője munkatársaival már a középiskolai tanárok és a leendő szakkörvezetők felkészítésén fáradozik. Néhány nap múlva ugyanis a főiskolán kezdődik a tanárok első csoportjának oktatása, a számítógéppel való ismerkedés. A masinák is megérkeztek a budapesti Híradástechnikai Szövetkezet jóvoltából. Lapunkban néhány héttel ezelőtt már bemutattuk a berendezéseket, most csak annyit róluk, hogy a különféle oktató programok mellett játékprogramok is futtathatók rajtuk, így reméljük a gyerekek kedvenceivé válnak.

Az ideális az lenne, ha minél több diák minél többször játszhatna rajtuk az iskolai nagyszünetben, vagy a délutáni órákban. Hallottunk olyan elképzelésről is, hogy a gépeket nem osztanák ki az iskoláknak, hanem a megyében egy két helyre összpontosítanák. Nos, e javaslattal azért nem értünk egyet, mert e gépcsalád lényege (személyi, vagy más néven családi számítógép jellege) szenvedne csorbát. A hozzáférhetőség helyett az oly sokat szidott státuszszimbólum válna uralkodóvá, a szakmai közlekedés helyett a féltő elzárkózás, amely még nem egy helyen jellemzi az egész komputer szakmát. Ezek a gépek illetve gépcsaládok szemben a megelőző számítógép generációkkal, éppen azért válnak hamarosan uralkodóvá az egész világon, mert egyszerűségükkel ledöntik a válaszfalat a mérnök, a jogász, az orvos, az üzletvezető, valamint a drágán dolgozó kis és közepes számítóközpontok között. Az első döntő lépés ehhez szeptembertől nálunk is megtörténik.