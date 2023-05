10 éve – Bírálták a pannonhalmi borokat

2013. május 27-én beszámoltunk a Pannonhalmi borvidék borversenyéről, amire 107 nedűvel nevezett be mintegy harminc pincészet. A versenyen csak helyi termelők, helyben termett szőlőből készült borral vehettek részt. A győrújbaráti polgármesteri hivatal épületében összegyűlt tizenöt bíráló mind más borvidékről érkezett, így a zsűri véleménye különösen hasznos volt a környék borászainak. Hangyái Balázs hegybíró akkor lapunknak így nyilatkozott: több a benevezett bor. Szerinte ebből is látszik, hogy jó évjárat volt a borvidéken a tavalyi és a tavalyelőtti. Zömében az ekkor készülteket küldték el a versenyre a borászatok, 81 fehérbort, 16 vöröset, 6 rozét és 4 gyöngyözőbort. – Szerencsésebbek voltunk, mint más borvidékek, mert tavaly a téli fagy és a nyári aszály sem volt szélsőséges nálunk. Júliusban pedig esett elég eső, így a borokban az érett szőlő aszalt gyümölcsös íze is érezhető – mondta el Liptai Zsolt, a hegyközség elnöke, aki a borverseny zsűrijét köszöntötte. Többek közt Varga Márk móri borászt, aki úgy véli, a Pannonhalmi borvidék borai tüzesek, testesek, az illatos fajták pedig kellőképp könnyedek. „Csaknem szomszédosak borvidékeink és közös vonásuk, hogy kicsi az összterületük. Mindkét helyen sok a kistermelő és az új telepítésű ültetvény. S több a fiatal a borászok közt is, az ifjabbak ráadásul többféle stílussal próbálkoznak” – fogalmazott a móri borász. Mikó Gábornak pedig a Soproni borvidéken, a Fertő-parton van szőlője. Meggyőződése, hogy a borversenyeken bírálóként mindig tanulhat valamit újat. Szerinte a pannonhalmi nedűk többnyire vidámak, frissek. Úgy véli, a megyénkbeli két borvidék klímája, időjárása hasonló, talaja viszont különböző, így más karakterűek a borok.

15 éve –Sorompóra gyűjt a család

2008-ban ezen a napon arról írtunk, hogy Sorompóra gyűjt egy család Jobaházán. A fiukat gyászoló jobaházai szülők pénzt gyűjtenének arra, hogy a farádi vasúti átjáróban félsorompót szereljenek fel. Fiuk, a tizenöt éves Szalay Róbert 2007 nyarán motorjával összeütközött egy vonattal a kereszteződésben. A helyszínen meghalt.

A farádi vasútállomásnál abban az évben két halálos baleset is történt. A tavaly nyáron szerencsétlenül járt fiú családja most gyűjtést kezdeményezne azért, hogy a félsorompó ára összejöjjön és felszereljék az átjáróban. Szalay Attiláné Zsuzsa, az édesanya a Kisalföldnek akkor azt mondta: tudja, kisfiát már soha nem kaphatja vissza, de mások életét megmentheti a sorompó.

Könnyek között beszélt arról a fájdalomról, amelyet fia elvesztése jelent egy édesanyának. – A fájdalmat, melyet azóta is érzünk és ami már egész életünkben végigkísér, nem lehet kifejezni –mondta Szalay Attiláné Zsuzsa a Kisalföldnek. – Tizenöt éves volt a fiam, élvezte az életet, szeretett élni. A végzetes napon a munkából értem haza, amikor telefonon kaptuk a hírt, mi történt. Az első kérdésem az volt, melyik kórházba vitték, de amikor kiértünk a helyszínre, láttuk, hogy nem viszik már sehová sem Robikát.

Szalay Robi szobája azóta is úgy van, ahogy azon a nyári napon hagyta. Asztalán az általános iskolai ballagási fotók, sportos oklevelei és a bukósisak, amit születésnapjára kapott. Szülei, testvérei nehezen lépnek be oda, de édesanyja minden reggel benéz „elköszönni a fiától”. Robika a középső fiunk volt. Itt van nekünk még Attila és Patrik, de ők nem pótolhatják testvérüket. Ők is motoroznak, nem tilthatom el őket, de remeg a szívem, amikor elindulnak, főleg, ha Csorna felé, a farádi átjárón át. Ha csak egy félsorompó lenne a sínek előtt, nagyobb biztonságban tudnám őket. Akkor Robi is megállt volna. Az átjáró már több áldozatot követelt, számos baleset történt ott. Azt szeretném, ha többet ilyen nem fordulna elő. Tudom, hogy sokba kerül, de ha mindenki csak egy kicsivel segít, összejöhet az a pénz és életeket menthetünk meg. A családunk is hajlandó anyagi áldozatot vállalni. Ennek ellenére azt mondom, nem nekünk kellene ezt kezdeményeznünk. Vagy hány halálesetet várnak még meg, mire biztonságossá teszik az átjárót? - tette fel a kérdést a tizenöt éves fiát gyászoló édesanya.

20 éve – Bankrablás a Nyúli Takarékban

A Kisalföld húsz éve számolt be arról, hogy több mint egymillió forintot vitt magával az a férfi, aki fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette a nyúli takarékszövetkezeti fiók alkalmazottját. Kezében fegyvernek látszó baseballtárggyal lépett be az illető a Nyúli Takarékba, és „Ide a pénzt!” felszólítással egyértelműsítette szándékát. Az alkalmazott, bár a fiókban még két kolléganője és egy ügyfél is tartózkodott, átadott egy köteg pénzt a rablónak, aki távozott zsákmányával.

A nyúli takarékszövetkezeti rablás helyszínén járva szembeötlik, hogy a régi fiók mellett átadásra vár az új épület, amelyben már minden korszerű biztonsági felszerelés, így a kamera is megtalálható. Vajon tudta-e a rabló, hogy ezt az új fiókot a hétvégén, szombaton adják át, utána kezdi meg működését? Lehet, hogy semmi köze a bűncselekménynek, de felmerülhet: az elkövető még az utolsó napokban kihasználta, hogy a biztonsági szempontból már korszerűtlen régi fiókban könnyebben szerezheti meg a zsákmányát. A megyei rendőr-főkapitányság nyomozóosztályának munkatársai lapunkon keresztül a lakosságot kérték, hogy aki a bűncselekmény idején, az előtt vagy után, esetleg a korábbi napokban gyanús mozgású személyre vagy gépkocsira figyelt fel, illetve a rablással kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést.