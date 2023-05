A tanár urat 1957-ben forradalmi múltja miatt "száműzték" Markotabödögére. "Ez lett mi a szerencsék"- mondta ünnepi beszédében a település mostani polgármestere, Horváth Sándor, utalva mindarra, amit Csete Lajos a faluért tett.

Horváth Sándor polgármester avatóbeszédében személyes emlékeit idézte fel elődjével kapcsolatban.

- 1957-ben az, hogy Markotabödögére "száműzték", számára nyilván megrázkódtatás volt. Nekünk viszont nagy szerencsénk, hiszen olyan ember került hozzánk, aki azonnal bekapcsolódott a falu életébe. Jó kapcsolatot alakított ki a helyiekkel - mondta Horváth Sándor. - Kötődését megerősítette azzal, hogy családi házat épített a községben és itt telepedtek le. Sok munkával gyűjtötte és dolgozta fel a község történelmét. Hatalmas munkát végzett el. Az önkormányzati tevékenysége is sokoldalú volt. Jó kapcsolatot alakított ki a környékbeli falvakkal, minden rendezvényen részt vett, ahova hívták. Úgy is hívták, hogy buszos polgármester, hiszen mindenhova autóbusszal utazott. Csete Lajos egész életében a falut, az embereket szolgálta. Azokat, akik körülvették, akiket nevelt. Szerette a természetet és bennünket is arra nevelt. Kirándulásokat, kerékpáros túrákat szervezett szerte az országban. A falunak tehát nagyon nagy nyeresége lett az ő száműzetése. Kitartott hite és elvei mellett, igazi tisztességes, magyar ember volt és haláláig az maradt. Ha van odafönt égi országút, akkor biztos vagyok benne, hogy egykori, már eltávozott tanítványaival most ott kerékpároznak és fentről is figyeli szeretett faluját-fogalmazta meg érzéseit Csete Lajosról Horváth Sándor.

Az emléktáblánál Simon Zsuzsanna mosonmagyaróvári, 1956-os emlékőrző is elmondta gondolatait Csete Lajosról, mosonmagyaróvári éveiről, 1956-os, illetve a forradalom és szabadságharc emlékét őrző tevékenységéről. Nagy Emma Zsófia, a helyi Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője mint egykori kolléga emlékezett vissza a tanár úrra.

Az emléktáblát Tubán József evangélikus lelkész szentelte fel. A család nevében Czibulya Balázsné Csete Judit mondott köszönetet a markotabödögeieknek, hogy jó szívvel őrzik édesapjuk emlékét.