A Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézményeként képzéseit és kutatásait az állami szervekkel történő együttműködésekkel is erősíteni kívánja. A Miniszterelnöki Kabinetiroda Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Felügyelő Államtitkárságának célja pedig az, hogy az egyetemeken felhalmozott tudást is felhasználva végezze tevékenységét Magyarország biztonsága érdekében. Mindkét törekvést szolgálja az az együttműködési megállapodás, amit Papp Károly polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár, a Széchenyi István Egyetem részéről pedig dr. Filep Bálint elnök, prof. dr. Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes és prof. dr. Bokor József kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettes írt alá ünnepélyesen május 19-én.

A dokumentum kitér arra, hogy a két fél kölcsönösen segíti egymást oktatási és publikációs lehetőségek, képzések, továbbképzések biztosításában, a nem minősített szakmai tárgyú tansegédletekhez, jegyzetekhez, e-learning-tananyagokhoz való hozzáférésben, tananyagok fejlesztésében, közös pályázatok beadásában, tudományos programok szervezésében, valamint tudományos kiadványok megjelentetésében. A nemzetbiztonsági szolgálatok kérésre, egyedi döntés alapján szakmai gyakorlati helyeket biztosítanak az egyetem hallgatóinak.

A megállapodás értelmében az egyetem és az államtitkárság egy kutatás-fejlesztési projektet is indít. Ennek célja olyan új, biztonsági fókuszú felhasználható termékek, technológiák fejlesztése, amelyek megfelelnek a jogi környezetnek és közvetlenül felhasználhatók a nemzetbiztonsági szolgálatok működésében. A projektben nagymértékben építenek a Széchenyi István Egyetem technológiai területeken – így például a drónok, a mesterséges intelligencia, a vezeték nélküli technológiák és a szoftverfejlesztés terén – meglévő magas szintű kompetenciáira, jelenleg is zajló kutatásaira. A kifejlesztendő eredménytermékek, szolgáltatások a biztonsági ágazaton túl mezőgazdasági, autóipari, stúdiótechnikai felhasználásra is alkalmasak lehetnek.