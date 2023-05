Áradás meleggel

- Az elmúlt hat napban az időjárási viszonyok miatt gyakorlatilag nem lehetett a kikelt szúnyogokat gyéríteni, most azonban, az első lehetséges alkalommal nekiálltunk, a jövő hét elején pedig újra gyérítünk ott, ahol a csípésszámok indokolják - nyilatkozta lapunknak Pintér Szabolcs, a Győr-Szol Zrt. szúnyoggyérítésért felelős szakembere. Úgy fogalmazott: a pangó vizekben most nincs lárva, de a mellette elterülő gazos-füves területen megmaradó mikropocsolyák keltetőként működnek. A Duna mellékfolyóinak előző áradása után összehangolt biológiai - kémiai gyérítéssel sikerült megakadályozni a nagy ártalmat, de jön a következő áradás, és most sokkal melegebb lesz. Amint levonul a víz, azonnal megkezdődik a biológiai gyérítés, majd az időjárás függvényében folytatják a munkát éjszakánként a kémiai gépek. A hírtelen érkező ártalom nem kezelhető azonnal, mivel a gyérítést 24 órával előtte be kell jelenteniük, hogy például a méhészek is felkészülhessenek.

Rajtra készen a szúnyoghad

- A szúnyoglárvák kikelése szempontjából a víz hőmérséklete számít, 13 foknál már két-három hét alatt kifejlődnek. Hiába a hűvös idő, a fű között megmaradó csapadék, a reggeli harmatból visszamaradó cseppek napközben egy kis napsütés hatására is felmelegszenek, a létrejövő dunszt pedig tökéletes a lárváknak. Júniusban minden bizonnyal elkerülhetetlen, hogy sok szúnyog legyen, ha nem is annyi, mint a néhány évvel ezelőtti hírhedt nyáron. Azóta jóval felkészültebbek vagyunk - fejezte be a szakember.

Jól jönne egy kis szünet

- A májusi eső valóban aranyat ér, de most egy kis szünet jól jönne, hogy a gazdák el tudják végezni az aktuális munkákat. A csapadék és a hűvös idő ugyanis a gyomosodást is elősegítette, és égetően szükségessé vált a növénybetegségek és a gombásodás elleni védekezés, a gyomirtás. A vetések jó állapotban vannak, segített rajtuk a csapadék és az, hogy még nem érkezett meg a nagy forróság. Kezd belvizesedni, de vész még nincs - avatta be lapunkat Szabó Lajos, megyei főfalugazdász.