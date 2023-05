A versenyzők a katasztrófavédelem szakterületeihez tartozóan összesen harminc dolgozatot adtak elő az iparbiztonsági, a katasztrófavédelmi műveleti, valamint a tűzvédelmi és mentésirányítási tagozat ülésén. Az egész napos programok során az intézet hallgatói szóban is ismertették írásbeli pályaművüket.

Holczer Kristóf Gyula öt éve szolgál Győrben, édesapja és testvére is tűzoltó. Mint mondja: segíteni mindig és mindenkor jó dolog, munkájukban ez a legfontosabb.

– Tavaly már sikeresen vettem részt a kar tudományos diákköri konferenciáján, ahol második helyezést értem el, így továbbjutottam az országos megmérettetésre is. A Notre-­Dame-székesegyház 2019-es tűz­esetét dolgoztam fel, arra voltam kí­váncsi, hogy a szomorú esetnél alkalmazott munkálatok mennyire hasonlítanak a mi feladatainkra – fogalmazott lapunknak a tűzoltó őrmester. Mint mondja: a francia lánglovagok Párizsban tűzoltó robotokat és drónokat használtak, a győri tűzoltó dolgozatában azt is megvizsgálta, hogy ezek a modern eszközök hogyan alkalmazhatók a hazai tűzeseteknél. Az őrmester Párizsba is ellátogatott a székesegyházhoz, és ottani tűzoltókkal is beszélgetett a módszerekről, az oltás menetéről.

– A modern technika nagy segítsége volt a beavatkozóknak, a muzeális értékek mentése is része volt a küldetésnek, hiszen a székesegyházban őrzik Krisztus töviskoszorúját. Az alkalmazott módszereket szemléltettem hazai példákon, és párhuzamot vontam a győri bazilikával is, ahol Szent László hermája található. Emellett meglátogattam nagyobb templomokat itthon, és részleteztem azt is, hogy a mentési folyamatok, a modern technológiák hasznosíthatók lennének Magyarországon is, különösen erdőtüzeknél, vagy gondoljunk csak a vörösiszap-katasztrófára – részletezte az őrmester. Hozzátette: – A dolgozatban előtérbe helyeztem a drónok használatát. Ha a rendőrség folyamatosan használja, mi miért ne tehetnénk? A francia tűzesetről dokumentumműsorokat, videófelvételeket elemeztem, ezekben gyakran kitértek arra, hogy a drónok segítségével szűrték ki, hogy nagy veszélyben van a székesegyház harangtornya. Nem tudni, mi történt volna, ha a 13 tonnás harang végül leszakad, óriási pusztítást okozva.

A tűzoltó őrmester munkájáért különdíjat is kapott. Mint mondja, Győrben képzeli el a jövőjét, szeretne a vonulós állomány része maradni, tapasztalatokat gyűjteni és segíteni. Hamarosan megszületik kisfia, aki remélhetőleg a családhoz hűen ugyancsak ezt a szakmát választja majd.