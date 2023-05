Ennél is fájóbb azonban a lelki seb, amelyet a traumát elszenvedő családnak kell viselnie.

Egy szomszéd szerint is mielőbb megoldást kell találni az öt nagy testű, szocializálatlan állat problémájára.

„Vad ugatásra, vonyításra ébredtünk azon az éjszakán.A szomszédból öt nagy testű kutya jött át a telkünkre, s tépni kezdték a spánielünket. Édesapám ment ki elsőként, mentette a kutyánkat, de dulakodás közben kétoldali bokatörést szenvedett. Ő jelenleg is a győri kórházban fekszik, két napja operálták” – kezdte Sméja Dávid, aki szintén átélte az ebek támadását, végül neki sikerült a megrémült spánielt a házba menekítenie.

A család másik kutyája, Johnny, a nyolcéves magyar vizsla nem volt ilyen szerencsés: a nagy testű állatok nem kegyelmeztek neki a család saját telkén.

Az öt nagy testű kutya nem ismeretlen az állatvédők számára sem.

Jelezték a hatóságoknak

Lapunk azért kért helyszíni riportot az áldozatoktól, hogy a tragikus eset tanulságait összegyűjtsük. Ezekből több is akad, s beszédes az is, hogy az egyik utcabeli szomszéd szintén csatlakozott a beszélgetésünkhöz.

„Többször jeleztük, hogy időzített bomba van az utcában. A győri önkormányzat állat­ügyekkel foglalkozó szakembere is járt nálunk. Korrekten állt az ügyhöz, más kérdés, hogy a jogszabályok rendkívül szűk mozgásteret biztosítanak a hivataloknak” – mondta Szűts Judit, az egyik szomszéd. „Legfőképpen azt kértük, hogy tisztességes kerítést húzzanak fel a szomszédok az öt nagy testű, agresszíven viselkedő kutya miatt. Megjegyzem, ők albérlők, az áldatlan állapotokról a tulajdonos is tudott, mégsem változott semmi. Bízunk benne, hogy most már tényleg normális kerítést emelnek. Nem olyat, mint a mostani tákolmány” – hallottuk Sméja Dávidtól.

„A kerítés problémája mellett a fő gond az ebek szocializálatlansága. A saját kutyánkkal járunk kutyaiskolába; ott is van egy olyan fajta, amely részt vett a támadásban, de tőle mégsem kell tartani, mert békés, a gazdái jól nevelik, foglalkoznak vele. Ez nem mondható el a szomszédunkban élő öt ebről, amelyeknek az élettere kicsi, és véleményem szerint az ellátásuk is rendszertelen” – közölte Szűts Judit.

Johnny, a hős magyar vizsla, aki próbált segíteni gazdájának az ebek támadásakor. A nyolcéves kutya nem élte túl a marcangolást.

Hanyag állattartás

A győri „Szurkolók az Állatkínzás ellen” közösség tagja, Csillag Balázs a támadást követően járt a helyszínen. „Szörnyű volt látni, mennyire letörtek az édesapa sérülései és a magyar vizslájuk elvesztése miatt. Az eset iskolapéldája a hanyag állattartásnak, gondolok itt elsősorban a gyenge kerítésre és az ivartalanítás hiányára” – tudtuk meg Csillag Balázstól.

A győri állatvédő hozzátette: az öt nagy testű kutya nem ismeretlen számukra, korábban az oltásuk és csipelésük során már hallottak róluk. „Úgy tudom, az ivartalanítás lehetősége is felmerült, amikor végre eljutottak állatorvoshoz. Ez az azonban végül nem történt meg” – tette hozzá Csillag Balázs.

Ottjártunkkor próbáltunk beszélni az állatok gazdájával is, aki kijött a házból, ám kérdésünkre annyi volt a válasz, hogy „most nem alkalmas”. Ekkor közelről láttuk a nagy testű kutyákat is; ellentétben a közösségi médiában írtakkal nem egy fajtába tartoznak, többségük keverék.

A győrszentiváni utcában készített felvételünkön a támadó kutyák közül kettő látható.

Fotó: Csapó Balázs

Büntetőeljárás indult

„A győrszentiváni kutyatámadás ügyében a Győri Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett, súlyos testi sértés vétség bűncselekménye miatt büntetőeljárást indított. A nyomozás érdekei miatt további információt egyelőre nem tudunk közölni” – írta lapunknak a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete.