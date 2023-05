Az emlékhelyek napja alkalmából Tatabánya is csatlakozott az országos eseményhez, városi rendezvényt szerveztek a Bányászati és Ipari Skanzenben, illetve a Kő-hegyen található Turul-szobornál. A kormány döntése alapján történelmi emlékhelyet jelölő sztélé avatására 2017-ben került sor. Még abban az évben Tatabányán is megtartották az emlékhelyek napját. Idén országszerte 35 városban, több mint 50 helyszínen szerveztek programokat az emlékhelyek napjához kapcsolódóan. Tatabányán különleges bányászati gyűjteményeket, eszközöket is megtekinthettek az érdeklődők.

Tatabányán Szücsné Posztovics Ilona polgármester mondott köszöntőt.

Azt gondolom, az emlékhelyek napja azért is jó, mert a kormányzat által megjelölt, több mint ötven történelmi emlékhelyre kilátogatnak az emberek, a közösségek. Ez a továbbiakban is lehetőség a közösségek építésére, amelyre nagy szükség van manapság. Emlékhelyeinket őrizve, történelmünket ismerve, azokat gyermekeinknek, unokáinknak továbbadva, amelyeket mi is megszereztünk az iskolában vagy velünk szembejöttek az életben. Köszönet minden fellépő közösségnek, csoportnak

– tette még hozzá Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

Az óvodai és iskolai pályázat díjazottjai Szücsné Posztovics Ilona polgármesterrel. Fotók: Kiss T. József

Az emlékhelyek napja A Vértes Agorája, a Tatabányai Múzeum és a József Attila Könyvtár szakmai közreműködésével jött létre. A program egyik fő eleme az az alkotói pályázat volt, amire 13 óvoda és egy iskola pályázott. A díjazott óvodák képviselőinek Szücsné Posztovics Ilona adta át az ajándékokat.

Történelmi íjakkal próbálhatták ki az íjászkodást az érdeklődők a Múltunk és Jövőnk Egyesület közreműködésével.

A programok a Kertvárosi Bányász Mazsorett Együttes, a bánhidai kis fúvósok és a Peron Tehetségek fellépésével folytatódtak. A Batyu Színház előadását tekinthették meg az érdeklődők, Tatabánya kialakulásáról, alapításáról Gyüszi László (József Attila Könyvtár), a dózsakerti régészeti leletekről Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója tartott előadás. Volt solymászbemutató, az íjászkodást a Múltunk és Jövőnk Egyesület történelmi íjászai mutatták be. Népszerű volt a Mesebánya állomás, ahol bányamanókkal is találkozhattak a gyerekek. A Turul-emlékműhöz a rendezvény ideje alatt ingyen lehetett feljutni autóbusszal.