A győri Rába Quelle 11 medencéje az élményfürdővel további tízzel nő. - Nemcsak újak épülnek, a régi medencéink is megújulnak egytől-egyig. Teljesen új burkolatot és külsőt kapnak, miközben a klasszikus gyógyfürdő kínálat sem marad el. Amikor megálmodtuk az új medencéket, fontos volt, hogy mindegyiknek legyen egyedi, tematikus funkciója. Lesz amelyik a golyóstoll feltalálójának vagy éppen a kapuvári lápi fiúnak állít emléket - fejtette ki Kovacsics Imre ügyvezető igazgató.

Hallgassa meg itt!

A fürdő területén végighúzódó árvízvédelmi töltésben is megláttuk a lehetőséget, hozzáépítettünk egy 250 fős befogadó képességű lépcsőzetes, teraszos, panoráma medence együttest. Itt ibizai beach hangulatban várjuk a vendégeket és a vízben is elfogyaszthatják a kedvenc koktéljaikat. Itt a szórakozáson lesz a hangsúly, de pihenni érkezőkre is gondoltunk - emelte ki Kovacsics Imre.

Az új szaunavilágot úgy álmodták meg, hogy szakítottak a hagyományos, skandináv típusú, lambériás formavilággal. Itt a japán kultúrával találkozhatnak majd. A falakon szimbolizáljuk a lehulló cseresznyevirágot és a gésák világát. A 26 fős szaunáinkban rendszeres, természetes illó olajos felöntéseket tartunk. Az ázsiai hangulat mellett megjelenik a Moulin Rouge, ugyanis olyan szintű szolgáltatást kínálunk a társaságoknak, ami talán csak a világ legjobb szállodáiban érhető el.