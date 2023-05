– Ferenc pápa magyarországi látogatása, a szakrális élmény, illetve az itt elhangzott mondatainak, beszédeinek hatása nem múlik hetekkel az esemény után sem. Hogy élte meg ezt ön belülről, testközelből?

– Személy szerint is nagyon vártam a Szentatya látogatását, attól kezdve, hogy az Eucharisztikus Kongresszus után, a repülőtéren azt mondta, el fog jönni egy lelkipásztori látogatásra Magyarországra. Ettől kezdve lázban égtem, mert már akkor egy áttörés volt a vele való találkozás. Biztos voltam abban, hogy egy hosszabb lelkipásztori látogatás több helyszínen, több találkozóval újabb áttörést hozhat. Ezt vártam és ez így is lett.

– A látogatás egésze volt ilyen élmény, vagy meg lehet mondani, hogy melyek voltak azok a mozzanatok, amelyek ezt – ahogy ön fogalmazott – az átütő élményt adták?

– Tudok mondani több, számomra nagyon fontos mozzanatot is. A legfontosabb, és ez a látogatás során is többször tapasztalható volt, hogy Ferenc pápa nem úgy viszonyul hozzánk, hogy odamegy valahova és kinyilatkoztat, majd megfordul és elmegy. Minden találkozó úgy zajlott, hogy mielőtt beszélt volna, emberek léptek elé, fiatalok, egyházi emberek, akik meséltek a saját élethelyzetükről, kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban és a pápa ezekre válaszolt, párbeszéd alakult ki. Az egyház nem az igazság egyedüli birtokosa, együtt keressük a válaszokat és a megoldást. Persze az egyház letéteményében ott vannak a válaszok, de itt az látszott, hogyan válik ez személyessé, hogyan válik az egyén konkrét kérdésére adott válasszá. Nagyon megható volt számomra, mert ilyet nem csinált még egyetlen pápa sem.

A másik megrendítő élmény a Szentatya figyelme és a személynek szóló emberi reakciói. A Szent István-bazilikában, amikor meglátta oldalt a tolószékes papot, akinek levágták a lábát, megállította a menetet, beszélgetett vele, majd kezet csókolt neki. Vagy a sportarénában, a tolószékes fiatalok előtt megállította az autóját, kiszállt – látszott rajta a testi fájdalom, de odament hozzájuk –, kezet fogott velük, megveregette a vállukat. Ezek a gesztusok teszik még hitelesebbé mindazt, amit mond.

– Volt olyan mozzanat, mondat, amely a papság számára fontos lehet a jövőben, megerősíti őket szemléletben, munkában vagy hozzáállásban?

– Olyan dolgot nem mondott, amely egyfajta új felismerés vagy új irány lenne. Neki van egy következetes világlátása, egyházképe, tanítása. Tavaly elindította a szinodális folyamatot, amelynek lényege szintén az, hogy meg kell hallgatni az embereket, be kell vonni őket, és ez a látogatás is erre helyezte a hangsúlyt. A második vatikáni zsinat történelmi fordulópont az egyház életében, amelynek alapja, hogy az üzeneteket a mai világban kell megfogalmazni, a mai ember kérdéseire kell válaszolni az evangélium fényében. Így nem szakadunk el a hagyományoktól, de nem is válik az egyház kövületté. Mint minden folyamat, ez is picit megtorpant napjainkra, és ennek kívánt új lendületet adni Ferenc pápa, ennek része mostani látogatása is.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát - Fotó: Rákóczy Ádám

Nagyszerű, hogy a pápa elköteleződött emellett, mert azt hangsúlyozza, hogy az egyháznak elkötelezettsége van az emberek felé, az emberek között szeretne létezni. A mi törekvésünk, hogy az egyház legyen missziós, tárja fel azokat a területeket, ahol szolgálni tud, feleljen a nagy társadalmi problémák kihívásaira, mint például a klímaváltozás, a migráció, mégpedig együttműködve minden jó szándékú emberrel, legyen az hívő, más vallású, közömbös, netán hitetlen, azaz a szó tág értelmében legyen ökumenikus. Nem véletlenül megy el iszlám országokba is és ért szót velük a jó ügy érdekében. És persze az egyház legyen misztikus is, de annak is a jó értelmében, azaz élje át a hit tapasztalatát. A hit az tapasztalat és élmény legyen, ne csak egy tanítás, ami a fejedben van, hanem ott legyen a szívedben is. A pápa minden megnyilvánulása a hit elmélyítéséről szól és arról a példaadásról, hogy a személyes életedben, küldetésedben te hogyan tedd ezt meg. Ezért találkozik a betegekkel, a vakokkal, a hajléktalanokkal, a menekültekkel.

– Nem túl bonyolult ez egy átlagos hívő számára?

– Ferenc pápa pontosan azért tud muníciót adni, mert nem könnyen megvalósítható, olcsó recepteket kínál, hanem azt mondja, kutassátok a válaszokat!

– Pedig nyilván sokan szeretnék, ha a pápa gondolkodna helyettük...

– Igen, és akkor ráadásul meg is lehetne kritizálni. Viszont, ha azt mondja, itt a probléma, kezdj el ezen gondolkodni, és nem megy, akkor magadat kell kritizálnod, amit már nem szívesen tesz senki.

– Itt van pünkösd ünnepe. A Szentatya látogatásának tapasztalatai, az ott hallottak adnak-e pluszt az idei ünnephez, annak hagyományán, liturgiáján túlmutatva?

– Teljes mértékben beleillenek, olyannyira, hogy szinte pünkösdkor, vagy mennybemenetel és pünkösd között kellett volna jönnie. Mert mi történik mennybemenetelkor? Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, és az utolsó mondata az: „Tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Nem hagylak egyedül titeket, elküldöm a vigasztalót, aki a szátokba adja azokat a szavakat, amit kell mondani.” A pünkösd arról szól, hogy a hívő ember be tudja fogadni a Szentlelket, és az imádságban, csöndben töprengésben, beszélgetésben a társaival föltárulnak azok a válaszok, megoldások, amelyek a Szentlélek inspirációi. És amit a pápa mond, hogy kezdjetek el gondolkodni, nem megy a Szentlélek nélkül. A pünkösdnek ez a lényege, hogy Isten lelkének rendelkezésre álljunk és meg tudjon indítani bennünket.

– Ez lehet akár egy üzenete is az idei ünnepnek, hiszen azt az időt éljük, amikor mindenkinek a gondolatára szükség van?

– Úgy gondolom, a pünkösd teszi teljessé Ferenc pápa látogatását, a pünkösdi prédikációk tele lesznek Ferenc pápa-idézetekkel. Mert amikor egy pap készül a pünkösdi prédikációjára és azon gondolkodik, mit üzen a lélek ma az egyházaknak, akkor ezek fognak eszébe jutni. És biztos vagyok abban is, hogy ezeket a gondolatokat nagyon sokan tudják majd befogadni, így lesz a pünkösd számukra is teljes és egy áttörő lelki élmény.