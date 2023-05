Utolsó simítások

Most már tényleg csak az utolsó simításokat végzik a szakemberek, hogy minél otthonosabb és a csinosabb legyen a nyitásig az RQ Vízi és Élménypark, amely igyekszik minden fürdőlátogató igényét kielégíteni, legyen szó pihenésről, szórakozásról, egészségmegőrzésről vagy gyógyulni akarásról.

Végig sétálhattunk és be is ülhettünk a hatalmas japán hangulatú szaunavilágba, amely számos hangulatos kis zegzugot is rejt. A belső szaunafogadó tér közepén egy negyven fokos gyógymedence, fent pedig pihenő tér és bár várja az érdeklődőket. A baráti társaságok pedig VIP RQ Rouge szaunarészleget is igénybe vehetik.

Gyermekbirodalom

A rehabilitációs részleggel az idősebb korosztálynak és gyógyulni érkezőknek szerettek volna kedveskedni, ehhez hatalmas belső gyógyvizes medencéket alakítottak ki, több pihenősarokkal. Az élményfürdő rész több szinten kínál szórakoztatást, ahonnan a hatalmas panoráma ablakokon a Püspökvárra néző kilátás fogadja a vendégeket. Az épület belterét nem csak a fürdő hét tengericsillag kabalája díszíti, hanem több méteresre növő élő növények, köztük banán és pálmafák. Külön gyermekbirodalmat is kialakítottak a kisebb látogatóknak. Itt Kodály Zoltánnak és módszerének állítottak emléket. A medencékben hangszerek locsolják a vizet, míg a falakon zenés játékok foglalják le a családokat.

Feltöltötték már a uszodai részben a 25 méteres úszó- és a kisebb tanmedencét, amely egész évben nyitva tart és gyógyúszásra is használható. Tervezik a korai, akár reggel 6 órás nyitást, hogy munkakezdés előtt, egy frissítő úszásra is legyen ideje. Kovacsics Imre ötletére óriásplakáton állítottak emléket, annak az idős férfinek, aki gyermekkora óta a fürdőbe jár, és életének utolsó pillanatait is a medencében töltötte.