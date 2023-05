Az Esterházy Miksa „Viator” (1837–1883) nevű sportösztöndíjra pályázatot nyújthatott be minden tatai sportegyesületben sportoló személy vagy tatai sportegyesületből indult sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott kerettag és a pályázat benyújtásának napján nem múlt el 30 éves. Az ösztöndíj havi negyvenezer forintot biztosít a sikeres pályázóknak. Ezzel az ösztöndíjjal a város hozzájárul a sportolók és családjaik anyagi terheinek csökkentéséhez.

A fiatalok célja, hogy válogatott kerettagként nemzetközi versenyeken vegyenek részt. Ezek a versenyek sokszor komoly anyagi terhet jelentenek a sportolóknak. Az ösztöndíjjal továbbra is biztosítható, hogy tatai színekben tudjanak helytállni versenyzőink. Michl József, Tata polgármestere elmondta: – Az ösztöndíj névadója nemcsak sportolóként, hanem a sportszervezésben elért eredményei kapcsán is igazi példakép, hiszen Esterházy Miksa honosította meg hazánkban a mai értelemben vett sportéletet, a Magyar Athletikai Club (MAC) 1875-ös megalakításával világhódító útjára indította a magyar sportot és kiemelkedő szerepe volt az atlétika és az ökölvívás népszerűsítésében is. Az ösztöndíjat idén elnyert fiatal sportolóink szintén példaképek lehetnek Tata négyezer igazolt sportolójának, az eredményeik igazán ösztönzőek lehetnek sokak számára.

Esterházy Miksa „Viator”-sportösztöndíjban részesült 2023-ban:

Hídvégi Hunor (kajak-kenu), a Tatai Hódy Sportegyesület sportolója. Edzője Czina László, nevelőedzője Kun Tamás, az egyesület elnöke Hódy Kálmán. Legjobb eredményeit az elmúlt évben érte el: Európa-bajnok lett egyéniben 1000 méteren, négyesben 500 méteren ezüst- érmes lett csapatával. A 2022-es ifjúsági és az U23-as világbajnokságról két világbajnoki aranyéremmel tért haza: egyesben és négyesben is nyert.

Az Esterházy Miksa-sportösztöndíjas sportolók, a díjátadók: Michl József polgármester és Purgel Zoltán alpolgármester és a sportolók hozzátartozói az átadáson.

Hídvégi Zalán (kajak-kenu), a Tatai Hódy Sportegyesület sportolója. Edzője Czina László, nevelőedzője Kun Tamás, az egyesület elnöke Hódy Kálmán. Eddigi legjobb eredményeit tavaly érte el: serdülő válogatottként, „felnevezéssel” részt vett a 2022-es ifjúsági és az U23-as Európa-bajnokságon és világbajnokságon. Az Eb-n a magyar válogatott ifjúsági négyes egységének tagjaként 2. helyezést ért el, korosztályos világbajnokságot nyert.

Keresztes Ádám (párbajtőröző), az OMS Tata Vívó Sport Egyesület sportolója. Edzője Partali Csaba vezetőedző, az egyesület elnöke Plásztán Attila. Jelenleg a hazai ranglistán kadét korosztályban 5. helyen, junior korosztályban 8. helyen áll. Jó Tanuló, Jó Sportoló címmel büszkélkedhet. Legjobb eredményei az elmúlt évben: európai kadét körverseny: csapatban 1. és 3. hely, kadét Magyar Kupa: egyéni 1. és 3., kadét országos bajnokság: egyéni 5., junior Magyar Kupa: egyéni 6. és 7. hely, felnőtt országos bajnokság: egyéni 11. hely.

Kun Anna (párbajtőröző), az OMS Tata Vívó Sport Egyesület sportolója, a hazai ranglista vezetője. Edzője Partali Csaba vezetőedző, az egyesület elnöke Plásztán Attila. Anna 21 éve az egyesület tagja. A felnőttválogatott tagja, a hazai ranglista vezetője. Legjobb eredményei az elmúlt évben: Westend Grand Prix: egyéni 2., világkupa: egyéni 3., 5., 7. hely, felnőtt Európa-bajnokság: csapat 5. hely, felnőtt-világbajnokság: egyéni 10. hely, felnőtt országos bajnokság: egyéni és csapat 1. hely. Kun Anna elmondta: örül annak, hogy elismerik a tehetségét, eddigi eredményeit, sikereit. Ez további lendületet ad neki. Kiskora óta támogaja a város. Most úgy érzi, fordulhat a kocka, ő is sikereket szerezhet Tatának. Kun Annának komoly esélye van arra, hogy kijusson a jövő évi párizsi olimpiára.

Pápai Stella (dzsúdó/cselgáncs), a Tatai Atlétikai Club sportolója. Edzője Szeles Viktor, Staudt Béla; szakosztályvezető Szeles Viktor, az egyesület elnöke Madar Gábor. Négyszeres országos bajnok. 2022-ben saját korosztályában megnyerte az országos bajnokságot, majd a három évvel idősebbeknél, az ifjúságiaknál is a dobogó legfelső fokára állhatott. Legjobb eredményei az elmúlt évben: országos bajnokság: 1., országos bajnokság, idősebb korcsoport: 1. hely, Budapest-bajnokság: 1. hely.