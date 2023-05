10 éve – Letépett karral vezetett a kórházba

Hat órán át műtötték és ma újabb operáció vár arra a halászi férfira, akinek szombaton tépte le munka közben az alkarját egy munkagép. A férfi autóval maga ment kórházba a baleset után. alkarját. A 37 éves férfi szombaton a burgenlandi Feketevárosban (Purbach am Neusiedler See) egy építőipari törmeléklerakóban dolgozott, amikor egy nagyobb kő eltömítette a készüléket. A férfi egy vasrúddal akarta kipiszkálni a tömböt, ám ekkor keze a vaslemezek közé szorult, a gép pedig könyöktől letépte a végtagot. A baleset után még gondosan lekapcsolta a gépet, a kulcsot a helyére rakta, majd beült az autóba. Ekkor látta, hogy hiányzik a jobb alkarja. Kiszállt, a porból felvette a leszakadt testrészt, a csomagtartóba rakta, majd elindult. Mintegy húsz kilométert autózott a kismartoni kórházba, ahol a nevét még el tudta mondani, aztán elájult. Kismartonból helikopterrel szállították át a bécsi központi kórházba a férfit.

„Azt kértem a Jóistentől, hogy maradjon életben. Ez az egy fontos, most semmi más nem számít. Mellette vagyunk és szeretjük” - mondta elcsukló hangon lapunknak a feleség, Aradiné Tímár Zsuzsanna. – Az első műtét utáni hajnalban, amikor beszéltem vele, azt mondta, mikor az éjszaka felriadt és azt látta, hogy megvan a keze, boldogan aludt vissza.

30 éve - Nők a ringben

Győrött a Technika házában rendezték meg a Vállalkozó Nők Magyarországi Egyesületének kétnapos konferenciáját. Itt női vállalkozók oszthatták meg egymással tapasztalataikat és építhettek új, akár nemzetközi kapcsolatokat is, ugyanis a szervezet német, orosz és ukrán delegáció is részt vettek a találkozón. Sőt egy győri szekció létrehozásáról is egyeztettek.

60 éve – Dönteni kell ki-mit vállal

A szövetkezetek felosztották az évre a megművelendő termőföldeket. Minden családnak el kellett döntenie erejéhez mérten mennyi munkát tud vállalni a közösből. Volt olyan szövetkezet, ahol egy-egy tagra, családra hat-hétféle növényféleségből jutott művelésre parcella, akár két-három hold területű is.