A szentmise elején Veres András győri megyéspüspök köszöntötte a híveket. Beszédében hangsúlyozta: Boldog Apor Vilmos a halálos ágyán is az egyházmegye papságáért imádkozott. Ezért is feladatunk, hogy őt tisztelve, ma imádkozzunk, és kérjük közbenjárását. Örülök, hogy együtt ünnepelhetünk, és annak is, hogy a Máltai lovagrend tagjai is részt vesznek ezen az ünnepen.

A szentmise elején Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök elmondta: Boldog Apor Vilmos személye lelki kapcsolatot jelent, és összeköti a két egyházmegyét.