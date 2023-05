Mivel a keresztény hit úgy tekint Jézus Krisztusra, mint aki kereszthalála után a harmadik napon Jeruzsálemben, egy zsidó páskaünnep idején, Vladár Gábor hite szerint az eseménynek nem csak lelki, de történeti vonatkozásában is súlya van.

– Az első keresztyének számára Jézus feltámadásának tényszerűségét a feltámadt Úr megjelenései és az üres sír ténye igazolta. Ezekről Pál apostol és az evangéliumok is hitelesen beszámolnak. A zsidó vezetők sem az üres sír tényét tagadták, hanem az üresség okaként azzal vádolták a tanítványokat, hogy ellopták Jézus holttestét. Ha ez valóban így lett volna, a tanítványok talán soha nem tértek volna vissza Jeruzsálembe, hogy ott várják meg a Szentlélek kitöltetését. A keresztyén hit alapját ezek a tanítványi tapasztalatok adják, amelyek leírva az Újszövetség történeti tudósításaivá lettek.

Úgy gondolja, nem csak a történettudomány, hanem az egész emberiség rászorul a mások által megélt és leírt tapasztalatokra, akkor is, ha a történeti hitelesség fogalma koronként változó is. Az első pünkösd azonban a addigi megéléseket új szintre emelte a tanítványok hitét. – Csak a Szentlélek kitöltetésével tárulhattak fel előttük azok az üzenetek, amelyekről Jézus földi élete során többször is szólt. Húsvét után, negyven napon keresztül új és új megjelenéseivel felkészítette őket a bizonyságtételre, a pünkösdkor kiáradt Szentlélek pedig képessé is tette őket erre. Így az apostolok nem csak a földön járt Jézus történetének, hanem mennybemenetelének is a tanúi. Ők tehát nem csupán az első, hanem az egyetlen hiteles tanúságtevők, akiknek a tanúságtétele az egyedül elkötelező tekintély a későbbi egyház számára. Hitték, hogy Jézus nem érthető meg egyháza nélkül, és az egyház sem Jézus nélkül. E világ végéig rá vagyunk utalva erre a bizonyságtételre.

Jó párhuzamnak látja az őssejt programot: Isten a feltámadással szeretné gyógyítani ezt a világot, mint a betegséget az őssejttel, az egészséges eredeti, romlás előtti állapotból származó hatással. – A a lényeg a feltámadt Jézussal való találkozás, mely ma a Szentlélek által valósulhat meg. Az így megértett és megélt húsvét szerinte reményt ad, a remény pedig karöltve jár a szeretettel. A remény nem azt jelenti, hogy visszaáll minden a régi állapotára, hanem hogy értelme van mindannak, ami történt velem. A szeretet jézusi fogalma konfrontáció a halállal, a halál pedig kapcsolatnélküliséget jelent. Mégis, ha valakinek azt mondom, hogy szeretlek, az annyit jelent: te nem fogsz meghalni, még ha el is mész egyszer ebből a világból. Akivel Isten beszélgetni kezd itt e földi világban, azzal e beszélgetést mennyei világában sem fogja abbahagyni.