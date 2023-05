Megtartotta éves közgyűlését a Kónyi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (KHKE). A beszámolók és tájékoztatók mellett tisztújító közgyűlés is volt az összejövetel, hiszen a 2018-ban választott vezetőség ötéves mandátuma lejárt.

A tagság nem sokat gondolkodott azon, kik irányítsák a továbbiakban az egyesületet, hiszen újraválasztották a vezetőséget. A döntés értelmében tehát újabb öt éven át Kiss Miklós tölti be a KHKE elnöki pozícióját, munkáját továbbra is Turi András alelnökként, Tóth Tamás pedig titkárként segíti. A közgyűlés ezenkívül elfogadta a beterjesztett 2022-es mérleget, illetve módosított az alapszabályt és a tagdíj mértékét. Kiss Miklós beszámolt az előző év tevékenységéről, a fellépésekről, eredményekről, egyéb programokról.

Az egyesület vezetői és tagjai nagy lelkesedéssel és tervekkel vágnak neki a következő öt esztendőnek. „Köszönjük az elmúlt öt év minden percét egyesületünk tagjainak, barátainknak, támogatóinknak és minden segítőnknek. Azt kívánom, hogy az előttünk álló öt év is sikerekben gazdagon és jó hangulatban teljen el. Az elnökség nevében mondhatom, hogy ezért fogunk dolgozni továbbra is” – jegyezte meg Kiss Miklós újraválasztott elnök.