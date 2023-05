Szákovics Péter Sarród tanyagondnoka, már hat éve van a szakmában, megkérdeztük tapasztalatairól.

– Nagyon hasznos volt, a mai nap. Kicsit bepillanthattunk a vakok és gyengén látók világába, hogy mennyi mindent meg tudnak oldani. A munkám során még nem találkoztam látássérült lakóval, de úgy érzem, hogy ezekkel az ismeretekkel felvértezve, magabiztosabban és könnyebben tudok majd segíteni, ha valakinek szüksége lesz rá.

Szákovics Péter elmondta, nagyon érdekes volt számára a Braille-írás bemutatása, valamint a vakvezető kutyák képzését ismertető rész.

– Olyan hasznos apróságokra is felhívták a figyelmünket, amire magunktól sose gondoltunk. Például, hogy ha egy látássérülttel kezdeményezünk beszélgetést, finoman érintsük meg a kezét, hogy tudja vele beszélünk. Vagy hogy sose a vakvezető kutya felől álljunk mert zavarhatjuk a munkában.

Hétfőn a Győr-Moson-Sopron Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete tartott interaktív előadást. Dömötör Attila elnök három tagtársával és Pannival a hat éves vakvezető kutyával érkezett az eseményre.

– Az egyesületünknek mintegy 250 tagja van jelenleg. Zömében idősebb emberekről van szó, akiknek a látásproblémáik mellett gyakran egészségügyi kihívásokkal is meg kell küzdeniük. Sokan közülük ráadásul egyedül élnek. A vakok és gyengén látók mindennapi életét segítő eszközök és akadálymentesített helyek terén a városokban is van még hova fejlődni, de a kisebb településeken különösen nagy kihívást jelent így az élet. Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy sokan igyekeznek segíteni nekünk, ami nagyon jól esik. Ennek a kezdeményezésnek is külön örülünk, mivel a falugondnokok, így tudják segíteni a falvakban élő látássérülteket és képviselni a mi érdekeinket is. A sikeres együttéléshez mindkét fél, mind a látássérültek, mind pedig a látók nyitottsága szükséges, épp ezért a jövőben is szeretnénk folytatni ezt az együttműködést.

Szerdán az áldozatsegítő szolgálattal ismerkedhetnek meg a résztvevők Kámán-Németh Martina áldozatsegítő koordinátornak és Szabó Csaba, rendőr őrnagy, bűnmegelőzési osztályvezetőnek köszönhetően. A cél, hogy a falugondnokok a bűnesetek megelőzésében is tudják segíteni a településen élőket, kiváltképp az időseket, valamint, ha valaki áldozattá válik tudják mely szervezetek és milyen segítséget tudnak nyújtani.