Az 1949-ben alapított Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) négyezer egyéni és több mint száz támogató, jogi és pártoló taggal Magyarország egyik legnagyobb országos műszaki-tudományos civil egyesülete. Tizenkilenc megyei területi szervezetével és kilenc budapesti tagozatával az ország teljes területét és a közlekedési szakma széles vertikumát fedi le.

A szervezet május 18-án tisztújító közgyűlést tartott, amelyen újabb négy évre elnöknek választották dr. Fónagy Jánost, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát, miniszterhelyettest. A közgyűlés új főtitkára dr. Horváth Balázs, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja lett, ami történelminek is nevezhető, hiszen az egyesület közel 75 éves történetében eddig még nem fordult elő, hogy nem budapesti szakembert választottak volna erre a tisztségre.

A közgyűlés megújította az elnökséget is, amelybe a MÁV-csoport, a MÁV-Start, a Volánbusz és további társaságok vezérigazgatói, illetve a közlekedésért felelős két helyettes államtitkár mellett a Széchenyi István Egyetem munkatársait – dr. Henézi Diána Saroltát (Közlekedési Tanszék); dr. Fischer Szabolcsot (Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék) és dr. Makó Emesét (Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék) – is beválaszották. A közgyűlésben Győr-Moson-Sopron vármegyét továbbra is Gaál Bertalan (Közlekedési Tanszék) képviseli.

A Széchenyi István Egyetem erős képviselete a Közlekedéstudományi Egyesület vezetőségében azt mutatja, hogy az intézmény – hűen hagyományaihoz – továbbra is meghatározó szereplő a hazai közlekedéstudomány területén.